انطلاق «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» في ريو دي جانيرو



انطلقت اليوم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية منافسات الجولة الثانية من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، ضمن موسم 2026 - 2027، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 31 دولة، بينهم 500 من حملة الحزام الأسود.



وتقام منافسات البطولة على مدار يومين في «أرينا كاريوكا 1»، بمشاركة نخبة من أبطال العالم والمحترفين والمواهب الصاعدة، في محطة تحظى بأهمية كبيرة ضمن روزنامة الموسم، لما تمثله البرازيل من مكانة بارزة في مسيرة رياضة الجوجيتسو وانتشارها عالمياً.



وتحظى البطولة برعاية مجموعة «EDGE»، التي تواصل دعمها لجميع بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في أمريكا اللاتينية، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع الرابطة.



وتجمع البطولة مجموعة من أبرز الأسماء في الفئات والأحزمة المختلفة، ضمن منافسات قوية من المنتظر أن تشهد مستويات فنية عالية، في ظل سعي المشاركين إلى حصد النقاط وتعزيز مواقعهم في التصنيف العالمي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومواصلة المشوار نحو نهائيات الموسم في أبوظبي.



وأكد طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن محطة ريو دي جانيرو تمثل واحدة من المحطات المهمة في موسم البطولة، نظراً لما تتمتع به البرازيل من قاعدة واسعة من اللاعبين والجماهير المهتمة برياضة الجوجيتسو.



وقال البحري: «نفخر باستمرار النمو الذي تشهده البطولة في مختلف محطاتها حول العالم، وما نراه اليوم في ريو دي جانيرو يؤكد نجاح رؤية أبوظبي في ترسيخ مكانة الجوجيتسو بوصفها رياضة عالمية، ونعمل من خلال هذه السلسلة على توفير منصة احترافية تمنح أفضل اللاعبين فرصاً حقيقية للتنافس والتطور، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الفني للرياضة وتعزيز انتشارها في القارات المختلفة».



من جانبه، قال جيفرسون جاتويه، اللاعب البرازيلي المشارك في البطولة، والمقيم في دولة الإمارات، والمتوج بلقب النسخة السابقة، إن عودته إلى ريو دي جانيرو وهو يحمل لقب البطولة تمنحه دافعاً ومسؤولية أكبر، وإن المنافسة في أبوظبي غراند سلام تختلف عن أي بطولة أخرى، لأنها تضم أفضل اللاعبين في العالم، لافتاً إلى أن كل نزال فيها يختبر المستوى الحقيقي للاعب.



وأضاف: «وجودي في الإمارات كان نقطة تحول في مسيرتي الرياضية، فقد وفرت لي بيئة احترافية متكاملة ساعدتني على التطور، واليوم أعود للمنافسة أمام جماهيري في البرازيل بثقة كبيرة، وأطمح لبدء الموسم الجديد بالطريقة نفسها التي أنهيت بها الموسم الماضي».



وتواصل بطولة أبوظبي غراند سلام رحلتها العالمية بعد النجاح الذي حققته في جولتها الافتتاحية بمدينة إسطنبول، على أن تنتقل عقب محطة ريو دي جانيرو إلى موسكو في ثالث جولات الموسم.