ورشة عمل «دبي الرياضي» و«اتحاد السلة» تستعرض جهود تطوير اللعبة



استعرضت ورشة تطوير كرة السلة في دبي التي نظمها مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة الإجراءات التنظيمية لممارسي كرة السلة من مدربين ولاعبين والمشاركين في منافساتها من الأكاديميات والفرق على صعيد مختلف البطولات التي تقام على مدار الموسم الرياضي.



وحضر الورشة التي أقيمت في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، وتحدث فيها عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، وعلي المطوع، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي ورئيس لجنة تطوير كرة السلة في المجلس، وكذلك سالم المطوع، أمين عام اتحاد الإمارات لكرة السلة، وأحمد سالم المهري، مدير إدارة تطوير المواهب في مجلس دبي الرياضي، والمختصون من الاتحاد، والمجلس وممثلون من أكاديميات كرة السلة المعتمدة في دبي.



وعبّر عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، عن سروره بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لتطوير قطاع كرة السلة في دبي، وكذلك اللقاء مع مسؤولي الأكاديميات المعتمدة بهدف توحيد الجهود المشتركة، حيث يعمل الجميع من أجل تطوير والارتقاء بمستوى المنافسات وتوفير سبل النجاح لها، بما يعزز دورها في رفع مستوى ممارسة اللعبة وتعزيز مكانتها في المجتمع وقدرتها على تطوير المشاركين فيها.



فيما أكد علي المطوع، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، النجاح الكبير والنمو المستمر الذي يشهده قطاع كرة السلة في دبي، الذي تمثل بتأسيس أول نادٍ خاص على مستوى عالمي، وهو نادي دبي الذي يشارك وينافس في أقوى البطولات الأوروبية ويواجه عمالقة اللعبة، كما أن دبي تضم حالياً 77 أكاديمية رسمية معتمدة تستقطب وتضم مواهب كثيرة ومن بينها فتيات يشكلن قاعدة مهمة لتكوين فرق كرة سلة للسيدات ودعم الجهود الوطنية لتشكيل منتخب نسوي يمثل الدولة، كما أكد أن الطموح كبير جداً لأن تتحول هذه الأكاديميات إلى أندية رياضية خاصة تستقطب مستثمرين ومختصين يسهمون في تحقيق النمو والتطور المنشود الذي يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر للرياضيين والأكاديميات.



وتم خلال الورشة استعراض آليات ولوائح تسجيل اللاعبين والمدربين خلال الموسم، المعتمدة من الاتحاد الإماراتي لكرة السلة والموضوعة وفق لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة السلة، كما تم توضيح جميع الجوانب القانونية المتعلقة بتسجيل واعتماد المدربين خلال الفترات الرسمية المحددة، كما تم استعراض الضوابط الخاصة بتنظيم الفعاليات والمنافسات الرياضية لجميع الفئات العمرية في الأكاديميات من أعمار 6 سنوات إلى 19 سنة.



وتم خلال ورشة العمل التأكيد على حرص مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة على توفير سبل النجاح لجميع العاملين في هذا القطاع من خلال وضع اللوائح الدقيقة التي تحقق الفائدة للمشاركين، وتحمي حقوقهم وتدعم جهودهم للتطور ضمن إطار دقيق من العمل المؤسسي، كما أن المجلس والاتحاد حريصان على تنظيم العمل في هذا القطاع بالشكل الذي يتناسب مع القوانين واللوائح الحكومية التي توفر السلامة لجميع المشاركين في الفعاليات التنافسية والمجتمعية ويجعل من ممارسة الرياضة والاستثمار فيها عملاً ناجحاً يؤدي أدواراً رياضية ومجتمعية واقتصادية مهمة.



كما تم في ورشة العمل الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات من ممثلي الأكاديميات الحاضرة وتوضيح الجوانب القانونية التي تتعلق بنظام التسجيل والحصول على تراخيص لتنظيم الفعاليات والمشاركة فيها والاشتراطات التي تضمن حوكمة العمل وتعزيز فرص استقطاب وتطوير الموهوبين من مختلف الأعمار والجنسيات.