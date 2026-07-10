روضة السركال على أعتاب لقب السيدات في بطولة الإمارات للشطرنج



تختتم السبت منافسات بطولة الإمارات الفردية المفتوحة والسيدات وتحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج ويستضيفها نادي دبي للشطرنج والثقافة، بإقامة الجولتين الثامنة والتاسعة لفئتي الرجال والسيدات، قبل إسدال الستار على البطولة بحفل تتويج الأبطال والبطلات وأصحاب المراكز الأولى في جميع الفئات.



وباتت روضة السركال، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، على أعتاب التتويج بلقب السيدات، بعدما واصلت عروضها القوية وحافظت على العلامة الكاملة بتحقيقها 7 انتصارات متتالية، لترفع رصيدها إلى 7 نقاط، مبتعدة بفارق نقطة ونصف عن أقرب ملاحقاتها عهود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.



وحققت السركال في الجولة السابعة فوزاً مهماً على عنود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وقبلها تغلبت على وافية درويش المعمري، في الجولة السادسة، لتدخل الجولتين الأخيرتين بأفضلية كبيرة، حيث تواجه في الجولة الثامنة أحلام راشد، لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة.



وتحتل عهود عيسى المركز الثاني برصيد 5.5 نقاط، تليها وافية درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، برصيد 5 نقاط، فيما تتقاسم المركز الرابع برصيد 4.5 نقاط كل من عنود عيسى، وآمنة صقر المري، لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة، ومريم خليفة القبيسي، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، إلى جانب أحلام راشد، لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة.



وفي منافسات الرجال، اشتعل الصراع على اللقب قبل الجولتين الأخيرتين، بعدما تساوى على الصدارة كل من عمران الحوسني، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وسافين سفرالله خان، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برصيد 6 نقاط لكل منهما من 7 جولات.



وشهدت الجولة السابعة فوز سافين على أحمد فريد، لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، فيما تغلب عمران الحوسني على إبراهيم سلطان، لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، ليضرب المتصدران موعداً مرتقباً في الجولة الثامنة قد يكون حاسماً في تحديد بطل النسخة الحالية.



ويترقب أوبادو شون أدريتش، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، أي تعثر للمتصدرين، بعدما رفع رصيده إلى 5.5 نقاط، فيما لا تزال المنافسة مفتوحة أيضاً أمام سبعة لاعبين يمتلك كل منهم 5 نقاط، وهم: عبد الرحمن الطاهر، وأحمد فريد، ومحمد سعيد الليلي، وراشد أبوبكر، ومحمد شيان، وعمار السدراني، ومحمد يوسف آل علي، وهو ما يعكس قوة المنافسة، ويكشف عن جولتين أخيرتين حافلتين بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة.