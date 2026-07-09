سيف آل علي ومحمد المعيني وجوليزادة أبطال الفئات في «الإمارات للشطرنج»



دخلت بطولة الإمارات الفردية المفتوحة والسيدات وتحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج، ويستضيفها نادي دبي للشطرنج والثقافة، مرحلة حسم الألقاب، بعدما اختتمت منافسات فئتي تحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث، فيما تتواصل منافسات بطولتي الرجال والسيدات مع تبقي ثلاث جولات فقط على إسدال الستار عن البطولة.



وأسفرت منافسات تحت 8 سنوات للأولاد عن فوز سيف آل علي، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بلقب البطولة بعد تصدره الترتيب برصيد 7.5 نقاط من 9 جولات، بينما جاء حامد الفيلي، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متساوياً مع مايد بامطرف صاحب المركز الثالث بفارق كسر التعادل. وتقاسم المركز الرابع أربعة لاعبين برصيد 6 نقاط، هم منصور المرزوقي، وهزاع الحوسني، وحمدان الزعابي، وبدر الكمالي.



وفي بطولة تحت 10 سنوات للأولاد فاز محمد المعيني، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، باللقب بعدما حصد 8.5 نقاط من أصل 9، فيما حل حامد زايد الديماسي ثانياً برصيد 7.5 نقاط، وجاء سيف العبدولي، لاعب نادي الشارقة، في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما شهدت المراكز من الرابع وحتى الثاني عشر تساوي 9 لاعبين برصيد 6 نقاط، في دلالة على قوة المنافسة.



أما بطولة تحت 10 سنوات للإناث، فشهدت تألقاً لافتاً من جوليزادة أسينا، لاعبة نادي كلباء، التي فازت باللقب بعد تحقيق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 9 مباريات، بينما جاءت حفصة عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، في المركز الثاني برصيد 7.5 نقاط، وحلت زميلتها مريم النعيمي ثالثة برصيد 6.5 نقاط.



وفي بطولة السيدات، اقتربت روضة السركال، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، من حسم اللقب بعدما واصلت انتصاراتها محققة العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من 6 جولات، لتتقدم بفارق نقطة ونصف عن الشقيقتين عهود عيسى وعنود عيسى، لاعبتَي نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ولكل منهما 4.5 نقاط، كما تتقاسم أربع لاعبات المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وهن وافية درويش، وآمنة صقر، وموزة الشامسي، ومريم القبيسي.



وفي بطولة الرجال المفتوحة تواصلت الإثارة مع اشتداد المنافسة على الصدارة، حيث يتقاسم أحمد فريد، لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، وعمران الحوسني، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وسافين سفرالله خان، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، المركز الأول برصيد 5 نقاط من 6 جولات. ويلاحقهم ستة لاعبين بفارق نصف نقطة فقط، فيما يتساوى ستة آخرون برصيد 4 نقاط، وخمسة لاعبين برصيد 3.5 نقاط، لتبقى هوية البطل مفتوحة على جميع الاحتمالات قبل الجولات الثلاث الأخيرة.