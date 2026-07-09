«روعة» تتألق في «الإيذاع» و«شاهين» أفضل توقيت بمهرجان العين للهجن



تواصلت، اليوم، فعاليات السباق التمهيدي الأول ضمن النسخة الثانية من مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، على ميدان الروضة بمنطقة العين، في منافسات سن الإيذاع على مدار 15 شوطاً لمسافة 4 كلم، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن في دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون.



وافتتحت «روعة» لسعيد راشد بن سيف الشعالي المنافسات بإحراز لقب الشوط الأول، مسجلة 6:28:42 دقائق، وذهب لقب الشوط الثاني إلى «البدع» لجاسم مبارك بن محمد الوهيبي بـ 6:16:28 دقائق، وحققت «ملهمة»، لمحمد سالم بن ثعلوب الكتبي، لقب الشوط الثالث مسجلة 6:23:45 دقائق، بينما فاز «موفق» لمبارك سلطان بن قران المنصوري، بلقب الشوط الرابع، مسجلا 6:23:32 دقائق.



وأسفرت بقية الأشواط عن فوز «جبارة»، لمحمد حمد بن حميد علي المشايخي بلقب الشوط الخامس بـ 6:22:12 دقائق، و«عذبة»، لجابر صالح محمد بن نصرة العامري بالشوط السادس مسجلة 6:27:08 دقائق، و«الكايد»، ليوسف زويد بن برغش سالم الجحافي بالشوط السابع بزمن قدره 6:16:11 دقائق، و«فرحة»، للبخيت جابر بن مسلم الجنيبي بالشوط الثامن بـ 6:21:24 دقائق.



وتوجت «العنود»، للخرع محمد بن قرين العامري بلقب الشوط التاسع محققة 6:21:84 دقائق، وأحرز «شاهين»، لراشد سعيد علي بن سرود لقب الشوط العاشر بزمن قدره 6:15:09 دقائق، «أفضل توقيت»، وفاز «الظبي» لعبدالله ناصر بن هدوب العمري بالشوط الحادي عشر، مسجلاً 6:18:23 دقائق، وحصدت «عوايد»، لراشد سعيد بن راشد النيادي لقب الشوط الثاني عشر بزمن قدره 6:26:04 دقائق، و«موهوبا»، لسعيد مكتوم بن هموش الجنيبي لقب الشوط الثالث عشر بـ 6:16:19 دقائق.



وتواصلت المنافسات بفوز «مليبة»، لسعيد جارالله بن بريك صميخ آل صميخ بالشوط الرابع عشر بزمن قدره 6:31:71 دقائق، واختتم «الأصمعي»، لمحمد خلفان بوقفين النعيمي منافسات اليوم بإحراز لقب الشوط الخامس عشر، مسجلاً 6:26:83 دقائق.