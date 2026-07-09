مشاركة واسعة في المخيم الصيفي للشراع الحديث بـ«دبي البحري»



أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات المخيم الصيفي للإبحار الشراعي الحديث 2026، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات، حيث يتم تدريب الناشئين على رياضة الشراع الحديث، ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى تطوير الرياضات البحرية، وتوسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الرياضية، وذلك بدعم ومتابعة مجلس إدارة النادي، وانطلاقاً من رؤيته في إعداد جيل جديد من الرياضيين الأبطال القادرين على تمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل الرياضية.



ويستهدف برنامج المخيم، الذي تقام فعالياته شاطئ بلغاري في دبي على الأطفال والناشئين من عمر 6 سنوات وحتى أقل من 15 عاماً، ويسهم وفق نهج النادي في توفير بيئة رياضية وتعليمية شاملة، تتيح لجميع أفراد المجتمع فرصة ممارسة رياضة الشراع الحديث، والتعرف إلى واحدة من أهم الرياضات المرتبطة بتاريخ الإمارات وإرثها البحري العريق.



وتتواصل المرحلة الأولى من البرنامج حتى 30 يوليو الجاري، وذلك في يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، من خلال مجموعتين تدريبيتين؛ الأولى من الساعة 7:00 صباحاً حتى 8:00 صباحاً، والثانية من الساعة 9:00 صباحاً حتى 10:00 صباحاً.



ويركز المستوى الأول من البرنامج على تزويد المشاركين بالأساسيات الفنية لرياضة الشراع الحديث، من خلال التعرف إلى أجزاء القارب الشراعي ومكوناته، وطرق تجهيزه للإبحار، واستخدام معدات السلامة، وآليات الجلوس الصحيحة داخل القارب، وأساليب التحكم والتوجيه والمناورة وتغيير الاتجاهات، إلى جانب تنمية الثقة بالنفس، وتعزيز مهارات الانضباط، والعمل الجماعي، وتحمل المسؤولية، بما يوفر للمشاركين قاعدة متينة للانتقال إلى المراحل التدريبية المتقدمة مستقبلاً.



ويشكل البرنامج الخطوة الأولى ضمن منظومة إعداد الرياضي في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث يبدأ اللاعب بتعلم المبادئ الأساسية، ثم ينتقل تدريجياً إلى مراحل التطوير والمنافسة، وصولاً إلى تمثيل دولة الإمارات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعكس رؤية النادي في صناعة أبطال المستقبل.



ويشرف على البرنامج الكابتن يوسف خالد البستكي، رئيس المدربين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي يمتلك مسيرة تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عاماً في رياضة الشراع الحديث، حيث بدأ مشواره عام 2001 لاعباً في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومثل النادي في العديد من البطولات المحلية، كما مثل دولة الإمارات في بطولات خليجية وعربية ودولية، وحقق خلالها العديد من النتائج والمراكز المتقدمة.



ويُعد البستكي أول إماراتي يحصل على شهادة مدرب مدربين دولي من الاتحاد الدولي للشراع، والتي نالها عام 2012 بدعم من اللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، في خطوة أسهمت في تعزيز الكفاءات الوطنية المؤهلة، وفق أعلى المعايير الدولية في مجال التدريب الرياضي.



وخلال مسيرته تولى البستكي العديد من المسؤوليات الفنية والإدارية، وأسهم في إعداد وتطوير عدد كبير من اللاعبين، كما مثل دولة الإمارات مدرباً وإدارياً في العديد من المشاركات الدولية، وكان من بين الكوادر الوطنية، التي أشرفت على تدريب منتخب الإمارات في الأولمبياد الخاص، إلى جانب مساهماته المستمرة في تطوير برامج إعداد المواهب الرياضية في الدولة.



ويأتي هذا المخيم من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باعتباره إحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسة، وترسيخ ثقافة الرياضات البحرية بين أفراد المجتمع، والمحافظة على الإرث البحري الإماراتي، بما يعزز استدامة رياضة الشراع الحديث، ويدعم مسيرة الإنجازات الرياضية للدولة.



ودعا النادي أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم للاستفادة من البرنامج، مؤكداً أن باب التسجيل مفتوح لجميع الجنسيات، وذلك عبر الرابط الإلكتروني المتوفر في الحساب الرسمي للنادي على منصة إنستغرام، حيث يوفر البرنامج فرصة مثالية لاكتشاف رياضة الشراع الحديث في بيئة تدريبية آمنة، بإشراف كوادر وطنية متخصصة، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.