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«خلابة» تتصدر«اللقايا» و«مكرم» يحقق أفضل توقيت بمهرجان العين للهجن

وام

تواصلت اليوم فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، على ميدان الروضة بمنطقة العين في اليوم السادس من السباق التمهيدي الأول لمسافة 3 كلم، والمخصص لمنافسات سن اللقايا.


وتصدرت «خلابة» لسعيد راشد بن سلطان الغرياني الشوط الأول، مسجلة 4:33:36 دقيقة، بينما انتزع «مكرم» لناصر عبدالله سعيد بن فارس الدرعي لقب الشوط الثاني، بأفضل توقيت محققا 4:29:35 دقيقة، وفازت«ملامح»، لناصر عبدالله سعيد بن فارس بالشوط الثالث، محققة 4:34:64 دقيقة، و«قماري»، لسلطان محمد سلطان بن شاهين العواني، بالشوط الرابع ب 4:34:16 دقيقة، و«نجاح»، لبطي مسلم الزفنه بن مسلم العامري بالشوط الخامس، بزمن قدره 4:31:79 دقيقة، و«مهابة»، لعبدالله سالم بن حزيم الفلاسي بالشوط السادس، محققة 4:36:79 دقيقة.


وانتزع «الهارب» لصالح أحمد بن هويل العامري المركز الأول في الشوط السابع ب 4:35:04 دقيقة، وتوّجت «لمسه»، لسهيل سعيد بن ذويب العامري بلقب الشوط الثامن مسجلة 4:39:56 دقيقة، و «قصايد»، لحسين سالم بن حسين شغيل الهاجري بلقب الشوط التاسع، بـ 4:35:38 دقيقة، وأحرز «العاير»، لمحسن مبخوت بن غانم المنهالي لقب الشوط العاشر، محققا 4:31:41 دقيقة.


وشهد الشوط الحادي عشر فوز«شواهين»، لسلطان سعيد بن علي الشامسي بالمركز الأول، ب 4:46:02 دقيقة، وأحرز «وسام»، لحمد محمد سالم بن جهويل سعد لقب الشوط الثاني عشر، مسجلا 4:40:54 دقيقة، بينما حصد «الهيوب»، لسعيد راشد بن حمود الدرعي، لقب الشوط الثالث عشر، مسجلا 4:33:40 دقيقة، وفازت «تفسير»، لسلطان سيف بن حميد حارب الشامسي بلقب الشوط الرابع عشر بزمن قدره 4:39:05 دقيقة، ثم اختتم «حشيم»، لمحمد عويضة بن حمد العامري منافسات الفترة الصباحية بإحراز لقب الشوط الخامس عشر، ب 4:36:87 دقيقة.