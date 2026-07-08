نزالان جديدان في ليلة «أنكالايف ضد راونتري جونيور» بأبوظبي



أعلنت منظمة «يو إف سي»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إضافة نزالين جديدين إلى بطاقة «يو إف سي فايت نايت: أنكالايف ضد راونتري جونيور»، المقرر إقامتها يوم 25 يوليو الجاري في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.



ويشهد الحدث الظهور الأول للمقاتل الروسي غير المهزوم في الوزن الخفيف ماغوميد «تشانكو» زاينوكوف، الذي يمتلك سجلاً من 8 انتصارات دون خسارة، عندما يلتقي البولندي داميان رزيبيكي، صاحب السجل المثالي البالغ 10 انتصارات دون هزيمة، في مواجهة تجمع اثنين من أبرز المواهب الصاعدة في الفئة.



وكان زاينوكوف قد ضمن انضمامه إلى منظمة «يو إف سي» بعد فوزه بقرار إجماعي في سلسلة «دانا وايت للمتنافسين»، ويسعى إلى مواصلة سجله الخالي من الهزائم أمام رزيبيكي، الذي حقق 9 انتصارات بالضربة القاضية أو الإخضاع من أصل 10 انتصارات في مسيرته الاحترافية.



كما تتضمن البطولة نزالاً في وزن الوِلتر يجمع بين الأرجنتيني سانتياغو بونزينيبيو، صاحب السجل البالغ 31 انتصاراً مقابل 9 هزائم، والبريطاني سام باترسون، الذي حقق 13 انتصاراً مقابل هزيمتين.



ويعود بونزينيبيو إلى المنافسة في أبوظبي للمرة الأولى منذ عام 2021، فيما يتطلع باترسون إلى مواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه في أربع من آخر خمس مشاركات له في «يو إف سي».



ويتصدر البطولة النزال الرئيسي في وزن نصف الثقيل، الذي يجمع الروسي ماغوميد أنكالايف، بطل الفئة السابق والمصنف الأول، وصاحب السجل (21 انتصاراً، وخسارتان، وتعادل واحد)، مع الأمريكي خليل راونتري جونيور، المصنف الخامس، وصاحب السجل (15 انتصاراً، و7 هزائم، ونزال واحد بلا نتيجة)، في مواجهة يتطلع الفائز بها إلى تعزيز فرصه في المنافسة على لقب الفئة.