اتحاد الإمارات للريشة الطائرة ينظم بطولة «نيهاو الصين» احتفاءً باليوم العالمي للعبة



احتفل اتحاد الإمارات للريشة الطائرة باليوم العالمي للريشة الطائرة من خلال إقامة بطولة «نيهاو الصين»، التي استضافتها We Met Sports Academy في دبي، بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني في دولة الإمارات وشركاء الحدث، بمشاركة واسعة من لاعبي الأندية الإماراتية تحت 17 سنة، إلى جانب مشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، في فعالية جمعت بين الرياضة والثقافة وعززت قيم الصداقة والتواصل بين الشعوب.



وشهدت البطولة منافسات قوية في فئات فردي البنين، وفردي البنات، وزوجي الرجال، وزوجي السيدات، وأسفرت عن تتويج نخبة من اللاعبين واللاعبات بعد مستويات فنية متميزة عكست التطور المتواصل لرياضة الريشة الطائرة في الدولة.



ففي منافسات فردي البنات تحت 17 سنة، توجت اللاعبة حياة خليفة من نادي النصر بالمركز الأول، فيما أحرز مايد طارق من نادي النصر لقب فردي البنين تحت 17 سنة. كما شهدت منافسات الزوجي تتويج فرق من أندية ومؤسسات رياضية مختلفة، في تأكيد على اتساع قاعدة الممارسة والتنافس في اللعبة على مستوى الدولة.



وأكدت نورة حسن الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن تنظيم البطولة تزامناً مع اليوم العالمي للريشة الطائرة يجسد حرص الاتحاد على توظيف الرياضة كجسر للتواصل الثقافي والإنساني، إلى جانب دورها في اكتشاف المواهب وتعزيز المشاركة المجتمعية.



وقالت: «نفخر بتنظيم هذه الفعالية التي جمعت بين الرياضة والثقافة في مناسبة عالمية، ونتوجه بالشكر إلى We Met Sports Academy على استضافتها المتميزة للبطولة، وإلى المركز الثقافي الصيني في دولة الإمارات وجميع شركائنا على دعمهم لهذا الحدث. كما يسعدنا مشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، ونعتز بوجودهم معنا في هذه البطولة، لما تجسده هذه المشاركة من قيم الشمول والدمج، وإيماننا بأن الرياضة حق للجميع، وأن مثل هذه الفعاليات تسهم في بناء مجتمع رياضي أكثر تماسكاً وتنوعاً».



وأضافت أن الاتحاد يواصل تنفيذ برامجه الهادفة إلى نشر رياضة الريشة الطائرة بين مختلف فئات المجتمع، وتنظيم بطولات نوعية تسهم في اكتشاف وصقل المواهب الوطنية، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد في بناء أجيال قادرة على تمثيل دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.



واختتمت البطولة بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، وسط أجواء احتفالية عكست روح المنافسة والتميز، ورسخت قيم الصداقة والتبادل الثقافي التي حملتها فعالية «نيهاو الصين» بمناسبة اليوم العالمي للريشة الطائرة، كما أكدت أهمية الشراكات المجتمعية في دعم انتشار اللعبة وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في الأنشطة الرياضية.