مسؤولون: «خلوة دبي للألعاب الإلكترونية» مبادرة إماراتية برؤية عالمية

أكد مسؤولون أن «خلوة دبي للألعاب الإلكترونية»، التي نظمها مجلس دبي للإعلام بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تمثل خطوة نوعية ومبادرة إماراتية برؤية عالمية تواكب الرؤية الوطنية القائمة على أن الاستثمار الحقيقي يكمن في الإنسان وإبداعه ومواهبه.



وقال الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية، إن دولة الإمارات، بثقلها الاستراتيجي والاقتصادي والإبداعي، تستشرف المستقبل من خلال الابتكار والذكاء الاصطناعي وفق منظومة متكاملة وبنية تحتية صلبة وشراكات نوعية لترسيخ معالم التطور، مؤكداً أن الألعاب الإلكترونية تعد من المرتكزات المحورية للمستقبل، حيث تتخطى مساراتها الدور الترفيهي لتشكل أثراً اقتصادياً وتنموياً رقمياً عبر إقرار البرامج المشتركة مع الشركاء، والاستفادة من التجربة العالمية للدولة، وتعزيز الوعي بأهمية هذا القطاع للوصول إلى الأفضل دائماً.



ووصف الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، هذه الخلوة بأنها خطوة استراتيجية تكتسب أهميتها من المؤشرات العالمية الدالة على أثرها المستقبلي، مشيراً إلى أن صناعة الألعاب تسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد الرقمي وضخ الاستثمارات كصناعة مستدامة واعدة تنمو بوتيرة متسارعة، وبين أن الإمارات تمتلك ثروة من المواهب الشابة المبدعة، ومنظومة تشريعية متكاملة ومحفزات مثالية لاستقطاب الشركات والموهوبين لبناء محاور ناجحة لصناعة الألعاب التي باتت جزءاً من أسلوب الحياة العصري.



وأكد خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن حضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لفعاليات الخلوة وتوجيهات سموه لفريق العمل، يمثلان الداعم الأكبر لمسيرة دبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية واستقطاب أفضل المواهب والاستثمارات في هذا القطاع الأسرع نمواً، وقال إن مشاركة أكثر من 80 ممثلاً من كبرى الشركات المحلية والعالمية تعكس ثقة القطاع العالمي برؤية دبي ونهج قيادتها الرشيدة في بناء منظومة تدعم نمو هذه الصناعة عبر تشريعات مرنة وبنية تحتية متطورة.



وأشارت الدكتورة خديجة أحمد محمد، مديرة إدارة المهارات في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إلى أن الخلوة تشكل محطة استراتيجية تعكس رؤية الإمارات في بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، لافتة إلى أن الألعاب الإلكترونية أصبحت صناعة عالمية متكاملة تجمع بين البرمجة والذكاء الاصطناعي والتصميم والفنون الرقمية وريادة الأعمال.

وأوضحت أن المبادرة تمثل فرصة لتعزيز تكامل الجهود الوطنية لإعداد كفاءات إماراتية قادرة على المنافسة عالمياً من خلال ربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعات المستقبلية، نظراً لقدرة هذه الصناعة على تحويل الإبداع إلى منتجات وشركات ناشئة تجذب الاستثمارات وتحفز الابتكار في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة.