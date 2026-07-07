منتخب الجوجيتسو يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب القاري في بطولة آسيا بألماتي



غادرت، اليوم، بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، إلى مدينة ألماتي في كازاخستان، للمشاركة في النسخة الثالثة من بطولة آسيا للشباب، من 13 إلى 16 يوليو الجاري، والنسخة العاشرة من بطولة آسيا للجوجيتسو، من 17 إلى 19 يوليو، والتي تستضيفها صالة «ألماتي أرينا»، بمشاركة نخبة من المنتخبات الآسيوية.



ويخوض المنتخب الوطني منافسات البطولة بمعنويات مرتفعة، مستنداً إلى سجله القاري المميز، بعدما توج بلقب فئة الكبار في النسخة التاسعة، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، وأنهى مشاركته بإجمالي 22 ميدالية ملونة، في تأكيد جديد على المكانة الرائدة لجوجيتسو الإمارات على مستوى القارة.



وتشكل البطولة محطة رئيسية، ضمن أجندة المنتخب الوطني، نظراً لقيمتها الفنية وقوة المنافسات، التي تجمع أبرز لاعبي آسيا، كما تمثل فرصة لمواصلة تحقيق النتائج المتميزة، وتعزيز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.



وتضم قائمة منتخب الكبار عمر علي السويدي وراشد محمد الشحي (وزن 56 كجم)، وخالد محمد الشحي ومحمد الكتبي (62 كجم)، وسلطان حسن وعمر الفضلي (69 كجم)، ومهدي العولقي وفهد الحمادي (77 كجم)، وسعيد الكبيسي وفرج العولقي (85 كجم)، وعمار الحوسني (تحت 94 كجم)، وراشد الهيمني وهزاع فرحان (فوق 94 كجم).



أما قائمة منتخب تحت 21 عاماً فتضم عبيد الكتبي وعبدالرحمن سيدنا (56 كجم)، وعبدالرحمن عبدالحق (62 كجم)، وفيصل الواحدي وأحمد أنديز (69 كجم)، وعبدالله أنديز وعبدالعزيز العقيدي (77 كجم)، وماجد الشامسي (85 كجم)، وذياب الجنيبي (تحت 94 كجم)، وعبدالرحمن النجار (فوق 94 كجم).



وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن المشاركة في النسخة العاشرة من بطولة آسيا تأتي في إطار رؤية الاتحاد الهادفة إلى ترسيخ حضور المنتخب الوطني في المحافل القارية والدولية، والبناء على الإنجازات التي حققها جوجيتسو الإمارات خلال السنوات الماضية.



وقال، إن رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، الأمر الذي أسهم في بناء منظومة رياضية متكاملة، أتاحت لأبناء الوطن فرص التطور والمنافسة، ورفع علم الدولة في كبرى البطولات، مشيراً إلى أن المنتخب يدخل البطولة بثقة كبيرة مستفيداً من إنجاز النسخة الماضية في عمّان، والتي شهدت تتويجه بلقب فئة الكبار، وحصد 22 ميدالية ملونة، بينها 7 ذهبيات.



وأضاف أن بطولة آسيا تمثل اختباراً فنياً مهماً في ظل مشاركة أقوى منتخبات القارة، كما تمنح لاعبي المنتخب في فئتي الكبار، وتحت 21 عاماً فرصة لقياس جاهزيتهم، مؤكداً أن الاتحاد نفذ برنامج إعداد متكاملاً، شمل الجوانب الفنية والبدنية والذهنية، مع اختيار العناصر الأكثر جاهزية في مختلف الأوزان، بما يعزز فرص مواصلة الإنجازات القارية.



وأوضح آلان ناسيمنتو، مدرب المنتخب الوطني، أن الجهاز الفني ركز خلال مرحلة الإعداد على رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، وتحسين سرعة الاستجابة داخل البساط، وتعزيز القدرة على إدارة النزالات وفق متغيرات كل مواجهة.



وقال، إن المنتخب يشارك بتشكيلة تجمع بين الخبرة والعناصر الشابة، بما يوفر مرونة فنية في مختلف الأوزان، مشيراً إلى أن التدريبات ركزت على الجوانب الدقيقة التي تصنع الفارق في البطولات القارية، وفي مقدمتها التحكم في إيقاع النزال، وتوقيت الهجوم، والدفاع تحت الضغط، والحفاظ على التركيز حتى اللحظات الأخيرة.



وتأتي مشاركة المنتخب في البطولة، ضمن استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة لإعداد اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، وتعزيز الخبرات التنافسية للأجيال الصاعدة، بما يضمن استمرار حضور المنتخبات الوطنية في صدارة المنافسات الآسيوية والدولية.