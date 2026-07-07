نادي الثقة يدشن فعاليات «صيف الشارقة.. عطلتنا غير»



انطلقت في نادي الثقة فعاليات برنامج «صيف الشارقة.. عطلتنا غير» الذي أطلقه مجلس الشارقة الرياضي في جميع أندية الإمارة، حيث شهدت الانطلاقة أجواءً مفعمة بالحيوية والتفاعل، ضمن برنامج متكامل يجمع بين الأنشطة الرياضية والمجتمعية والثقافية.



وجاء اليوم الأول من البرنامج تحت شعار «أسبوع الأسرة»، وشهد حضوراً مميزاً للأسر، الذين شاركوا أبناءهم مختلف الفعاليات والأنشطة، في مشهد يعكس أهمية دور الأسرة في دعم الأبناء وتعزيز اندماجهم في المجتمع، إلى جانب ما وفره البرنامج من مسابقات رياضية، وأنشطة ترفيهية، وبرامج ثقافية وتوعية.



ويواصل نادي الثقة تقديم فعالياته خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بما يتيح للمنتسبين الاستفادة من برامج متنوعة تهدف إلى تنمية مهاراتهم، واستثمار أوقات الإجازة الصيفية في بيئة آمنة ومحفزة.



وأكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة، أن النادي أكمل جميع استعداداته لاستقبال المنتسبين ضمن برنامج «صيف الشارقة.. عطلتنا غير»، مشيراً إلى أن انطلاق الفعاليات يمثل بداية موسم صيفي حافل بالأنشطة الرياضية والمجتمعية والثقافية التي تلبي احتياجات أصحاب الإعاقة، وتسهم في تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم. وأضاف أن النادي يحرص على توفير بيئة متكاملة تجمع بين الفائدة والمتعة، وتعزز مشاركة الأسرة باعتبارها شريكاً أساسياً في نجاح البرامج والأنشطة، متمنياً لجميع المشاركين صيفاً مليئاً بالإنجاز والتجارب الإيجابية.



ومن جانبه، أعرب محمد عبدالله القايد الحمادي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي عن سعادته بانطلاق البرنامج، مؤكداً حرص النادي على تقديم فعاليات نوعية تلبي تطلعات المنتسبين وأسرهم.