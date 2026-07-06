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«الفايضة» تتصدر شوط «الحقايق» بمهرجان العين لسباقات الهجن

وام

تواصلت اليوم منافسات اليوم الرابع من السباق التمهيدي الأول ضمن النسخة الثانية من مهرجان «العين 2026»، لسباقات الهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، لسن الحقايق على مدار 15 شوطاً لمسافة 3 كلم، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من داخل الدولة ودول مجلس التعاون.


وتصدرت «الفايضة» لنايل راشد بن سيف الشامسي الشوط الأول، مسجلة 4:34:15 دقيقة، كما حصد «زاعور»، للمالك نفسه لقب الشوط الثاني بزمن قدره 4:30:16 دقيقة، «أفضل توقيت».
وفاز «الذاير»، لحمد علي بن حمد الوهيبي بلقب الشوط الثالث مسجلاً 4:37:53 دقيقة، و«الماهر»، لحميد سالم بن محمد ساعد الدرعي بالشوط الرابع بزمن قدره 4:34:23 دقيقة، وحققت «جباره»، لمحمد سالم بن مكتوم الجنيبي، لقب الشوط الخامس بزمن قدره 4:35:26 دقيقة، و«راهيه»، لسيف راشد بن فالح سيف الشامسي لقب الشوط السادس بزمن قدره 4:34:06 دقيقة.


وشهد الشوط السابع فوز «هايب» لمحمد غريب بن راشد مصبح الكتبي، مسجلاً 4:33:27 دقيقة، وأحرزت «شامه» لسلطان علي بن سلطان سالم الكتبي لقب الشوط الثامن بـ 4:35:78 دقيقة، كما خطفت «مودة»، لمحمد سالمين بن مبارك العامري، لقب الشوط التاسع بزمن قدره 4:32:71 دقيقة، في حين فاز «كفو» لراشد فريش بن مسعود علي الهاشمي بلقب الشوط العاشر، مسجلاً 4:36:33 دقيقة.


وتوّج «منيار»، لسلطان علي بن سلطان سالم الكتبي، بلقب الشوط الحادي عشر، بزمن قدره 4:39:01 دقيقة، في حين حصدت «القودا»، لسعيد محمد بن سعيد عبود الحارثي لقب الشوط الثاني عشر بزمن قدره 4:38:88 دقيقة.


وفاز «المجرد» لحمدان سعيد بن مطر مصبح الكتبي بلقب الشوط الثالث عشر مسجلاً 4:33:01 دقيقة، و«شواهين»، لسعيد علي بن محمد سعيد النعيمي بالشوط الرابع عشر، مسجلاً 4:36:24 دقيقة، في حين كان لقب الشوط الخامس عشر الختامي من نصيب «ثمين»، لسلطان مبارك بن سعيد الشامسي بـ 4:36:79 دقيقة.