خسارة المصنفين الأول والثاني تشعل منافسات بطولة الإمارات للشطرنج



شهدت منافسات الجولة الثالثة من بطولة الإمارات الفردية المفتوحة والسيدات وتحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج ويستضيفها نادي دبي للشطرنج والثقافة، مفاجآت قوية في الفئة المفتوحة، بعدما تلقى المصنفان الأول والثاني في البطولة خسارتين غير متوقعتين، في واحدة من أبرز محطات المنافسات حتى الآن.



ففي أبرز نتائج الجولة، نجح أحمد فريد، لاعب نادي دبي للشطرنج، في تحقيق فوز ثمين على عمران الحوسني، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية والمصنف الأول للبطولة، في حين تمكن حمد عصام، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، من التغلب على عمار السدراني، لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والمصنف الثاني.



وأسفرت نتائج الجولة عن تصدر خمسة لاعبين ترتيب الفئة المفتوحة بالعلامة الكاملة برصيد ثلاث نقاط من ثلاث جولات، وهم: أحمد فريد، ورباعي نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عبدالرحمن الطاهر، وحمد عصام، وسافين سفر الله خان، وراشد حسين الحمادي، في البطولة التي تشهد مشاركة 54 لاعباً في هذه الفئة.



وشهدت منافسات اليوم الثاني حضور الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، إلى جانب عمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وسعيد يوسف شكري، الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة، وعدد من الشخصيات والمدربين والإداريين بالأندية المشاركة، في حين افتتح أحمد محمد النعيمي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، منافسات الجولة الثالثة على الطاولة الأولى.



وفي منافسات السيدات، انفردت آمنة صقر المري، لاعبة نادي دبي للشطرنج، وروضة السركال، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، في حين جاءت وافية درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، في المركز الثالث برصيد نقطتين ونصف، متساوية مع عهود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وتساوت سبع لاعبات برصيد نقطتين.



وفي فئة تحت 8 سنوات للأولاد، تقاسم أربعة لاعبين صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، هم: سيف أحمد العلي، ومنصور المرزوقي، ومطر المنصوري، ومايد علي بامطرف، في حين تصدرت منافسات الإناث ثلاث لاعبات برصيد ثلاث نقاط، هن: الريم عيسى، وفاطمة سعيد الشحي، وأروى أحمد.



أما في فئة تحت 10 سنوات للأولاد، فقد شهدت المنافسات تساوي ستة لاعبين في الصدارة بالعلامة الكاملة، وهم: حمد زايد، وسالم أحمد، وعبدالرحمن صالح العلي، ومحمد المعيني، وسيف علي محفوظ، وعبدالله خليفة الرميثي، وتصدرت منافسات الإناث كل من جوليزادة أسينا، وحفصة عيسى، وشوق محمد الشحي، بعد تحقيق العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى.



وتتواصل منافسات البطولة وسط مستويات فنية قوية ومنافسة محتدمة في مختلف الفئات العمرية، مع اقتراب الأدوار الحاسمة التي ستحدد هوية الأبطال في النسخة الحالية.