40 فعالية في الموسم الجديد لدبي البحري



أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن برنامج أجندة حافلة بالفعاليات للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، والذي يتضمن 40 سباقاً وبطولة وفعالية تمتد من شهر سبتمبر 2026 وحتى أبريل 2027، وتشمل مختلف الرياضات البحرية التراثية والحديثة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار مواصلة النادي لدوره الرائد في تنظيم أبرز الأحداث البحرية على المستويين المحلي والدولي، وترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة شاملة للرياضات البحرية.



ويستهل النادي موسمه الجديد في سبتمبر المقبل بسباق «الشندغة» للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، إلى جانب استضافة وتنظيم سلسلة من البطولات والفعاليات، أبرزها سباقات القوارب الشراعية التراثية، وبطولات الإمارات للشراع الحديث، وسباقات التجديف المحلية، والدراجات المائية، وصيد الأسماك، والألواح الطائرة، وقوارب الكاياك، إضافة إلى المشاركة واستضافة جولات من بطولتي العالم للفورمولا 1 والزوارق السريعة «إكس كات»، فيما سيكون المشهد استثنائي بإقامة نسختين من سباق القفال التاريخي للسفن الشراعية التراثية فئة 60 قدماً، حيث تقام في أكتوبر المقبل فعاليات النسخة الـ 35 المؤجلة من الموسم الماضي، وصولاً إلى النسخة الـ 36 المقرر إقامتها في أبريل 2027.



وأكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن البرنامج يعكس رؤية النادي في تقديم موسم رياضي متكامل يجمع بين المحافظة على التراث البحري الإماراتي وتعزيز حضور الرياضات البحرية الحديثة، بما ينسجم مع المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي في استضافة وتنظيم كبرى البطولات، وتحديداً على صعيد الرياضات البحرية ذات الارتباط التاريخي المتأصل في جذورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأضاف: «ندخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة لمواصلة النجاحات التنظيمية والفنية، وتقديم روزنامة متنوعة تلبي تطلعات مختلف فئات الرياضيين والهواة، مع التركيز على تطوير الكوادر الوطنية، والمحافظة على الموروث البحري، وتعزيز حضور الإمارات في المحافل الدولية من خلال استضافة أبرز البطولات العالمية».



وثمن بن مسحار، جهود شركاء النجاح للنادي من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وأبرزها: مجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، ودبي هاربر ووغيرها، حيث يتم التنسيق معهم لضمان تنظيم الفعاليات وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعكس السمعة المتميزة التي تتمتع بها دبي في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

ويضم البرنامج الزمني للموسم الرياضي 40 فعالية موزعة على سبعة أشهر، تبدأ في سبتمبر 2026 بسباقات «الشندغة» للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً وأتلانتس للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، إلى جانب مشاركة فريق الفيكتوري في جولة بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة في شنغهاي الصينية.



ويشهد شهر أكتوبر إقامة سباق «برج العرب» للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً، والمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1، التي تقام في الصين، إضافة إلى إقامة سباق القفال الخامس والثلاثين للسفن الشراعية التراثية فئة 60 قدماً من جزيرة صير بونعير.



ويواصل الموسم زخمه في نوفمبر مع فعالية يوم العلم الإماراتي، وسباق «دبي هاربر» للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، وجولتي سباق دبي لقوارب التجديف المحلية، ومسابقة دبي لصيد الأسماك، وسباق قوارب الكيل، إلى جانب معرض دبي الدولي للقوارب واليخوت والعرض الليلي المصاحب له، واحتفالية اليوم الوطني الإماراتي، والمشاركة في جولة بطولة العالم للفورمولا 1 في جدة بالمملكة العربية السعودية.



ويشهد شهر ديسمبر إقامة سباق كأس آل مكتوم الثلاثين لقوارب التجديف المحلية، وجولة دبي من بطولة العالم للزوارق السريعة إكس كات، وبطولة الاستعراض الحر للدراجات المائية، وبطولة الإمارات للشراع الحديث، إلى جانب المشاركة في الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 1 في الشارقة، واختتام العام بسباق «جميرا» للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً.

وفي يناير 2027 ينظم النادي الجولة الثانية من مسابقة دبي لصيد الأسماك، ومسابقة دبي للألواح الطائرة، وبطولة الإمارات للشراع الحديث، ومسابقة صيد الأسماك بقوارب الكاياك، وسباق دبي للتجديف الواقف والكاياك، وسباق قوارب التنين، وجولتين من بطولة دبي للدراجات المائية.



أما في فبراير فتقام الجولة الثالثة من مسابقة دبي لصيد الأسماك، قبل أن يشهد شهر مارس إقامة سباق «عين دبي» للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً، والجولة الثانية من مسابقات الألواح الطائرة، وصيد الأسماك بقوارب الكاياك، وبطولة الإمارات للشراع الحديث، وسباق التجديف الواقف والكاياك، إضافة إلى السباق التجريبي للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً، فيما يُختتم الموسم بإقامة سباق القفال السادس والثلاثين للسفن الشراعية التراثية فئة 60 قدماً خلال شهر أبريل 2027، ليكون مسك ختام موسم حافل بالأحداث والبطولات المحلية والعالمية.