«الإمارات للدراجات» يبدأ حملة الدفاع عن لقب طواف فرنسا بصعود منصة التتويج

استهل فريق الإمارات-إكس آر جي للدراجات الهوائية، حملة الدفاع عن لقبه في طواف فرنسا 2026، بانطلاقة قوية مساء أمس، بعدما حل ثالثاً في المرحلة الافتتاحية لسباق الزمن للفرق، في أداء جماعي مميز، عزز حظوظه مبكراً، بقيادة السلوفيني تادي بوجاتشار، بطل النسخ الأربع الأخيرة من السباق.



واستفاد بوجاتشار وزميله المكسيكي إسحاق ديل تورو من اللوائح الجديدة لسباق الزمن للفرق، التي تحتسب توقيت أسرع دراج في الفريق، ليعبرا خط النهاية أولاً وثانياً على التوالي، فيما أنهى الفريق المرحلة بفارق 12 ثانية عن الفريق الفائز.



وأسفرت المرحلة عن ارتداء بوجاتشار القميص المنقط المخصص لأفضل متسلق، بعد تسجيله أسرع زمن في الصعود الأخير، بينما احتفظ بمركز متقدم في الترتيب العام، إلى جانب ديل تورو، الذي أنهى المرحلة ضمن العشرة الأوائل.



ودخل فريق الإمارات-إكس آر جي المرحلة بصفته آخر المنطلقين من منصة البداية في برشلونة، ونجح في ترجمة أشهر من التحضيرات، إلى أداء تنافسي منذ الكيلومترات الأولى، بفضل العمل الجماعي الذي قدمه نيلس بوليت، وفيليكس غروسشارتنر، وآدم ييتس، وبراندون ماكنولتي، وتيم ويلينز، وفلوريان فيرميرش، قبل أن يتولى ديل تورو وبوجاتشار قيادة الفريق في الأمتار الأخيرة، مستفيدين من تعديلات قوانين السباق، لتحقيق أفضل زمن ممكن.



من ناحية أخرى، وفي رومانيا، واصل فريق الإمارات-إكس آر جي بدايته المميزة، بعدما أحرز الدنماركي يوليوس يوهانسن لقب المرحلة الأولى (ب) لسباق الزمن الفردي ضمن طواف سيبيو، لينتزع صدارة الترتيب العام، ويرتدي القميص الأصفر.



ولم يكتفِ الفريق بالفوز بالمرحلة، بل عزز حضوره بحلول البرتغالي إيفو أوليفيرا في المركز الثاني، محققاً ثنائية مميزة في سباق الزمن، بعد اجتياز المرحلة الصباحية دون مشكلات، قبل فرض هيمنته على سباق الفترة المسائية.



ويتطلع فريق الإمارات-إكس آر جي إلى مواصلة نتائجه القوية في المراحل الثلاث المتبقية من طواف سيبيو، فيما يبدأ يوهانسن منافسات اليوم التالي مرتدياً القميص الأصفر للمتصدر.