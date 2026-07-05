«الشايبه» الأفضل في «الحقايق» بمهرجان العين لسباقات الهجن



انطلقت، صباح اليوم، منافسات التمهيدي الأول لسن الحقايق، على ميدان الروضة بمنطقة العين على مدار 15 شوطاً لمسافة 3 كلم، ضمن مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، بمشاركة محلية وخليجية كبيرة.



افتتحت «الشايبه» لمطر حمد بن محسن الفلاحي المنافسات بحصد لقب الشوط الأول، مسجلة «أفضل توقيت» في جميع الأشواط، بزمن قدره 4:32:10 دقيقة، بينما تصدر «ملبي»، لعلي محمد بن مكتوم الجنيبي الشوط الثاني بزمن قدره 4:33:88 دقيقة.



وذهبت صدارة الشوط الثالث إلى «سهره»، لغصاب عبدالله بن مصبح راعي الطيره العامري، بزمن قدره 4:41:34 دقيقة، وفاز «مهندس»، لحمد سالم بن حمد العامري بلقب الشوط الرابع مسجلاً 4:36:67 دقيقة، وحصد «حظ» لعلي سيف بن حمد الدرعي لقب الشوط الخامس، مسجلة 4:33:46 دقيقة.



وحققت «منعوته»، لأحمد ناصر المنصوري، لقب الشوط السادس بزمن قدره 4:36:31 دقائق، وأحرز «السكب»، لمسلم حمد سعيد العامري، لقب الشوط السابع مسجلاً 4:33:24 دقائق، بينما شهد الشوط الثامن فوز «مناورة»، لسالم سعيد سالم حمد المحاربي، بزمن قدره 4:34:21 دقائق.



وأحرزت «عسيله» لحمد الريس بن مثيش العامري، لقب الشوط التاسع محققة 4:33:52 دقائق، وتوّج «غازي»، لسعيد سليم بن علي العامري، بالمركز الأول في الشوط العاشر مسجلاً 4:39:13 دقائق، بينما فاز «حدث»، لراشد سلطان بن سالم الدرعي بلقب الشوط الحادي عشر بزمن قدره 4:37:26 دقائق.



وتصدرت «لبقة» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي الشوط الثاني عشر، محققة 4:35:11 دقائق، وحصد «الطياري»، للحمدي حامد بن سعيد حمود الحكماني، لقب الشوط الثالث عشر بزمن قدره 4:33:75 دقائق.



وذهب لقب الشوط الرابع عشر، إلى «نجود»، لسهيل محمد العفاري، بزمن قدره4:35:71 دقائق، واختتم «مشوش»، لخليفة خليفة بن عبدالله العطية منافسات الفترة الصباحية بإحراز لقب الشوط الخامس عشر، بـ4:33:43 دقائق.