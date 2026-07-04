نخبة الأندية تتنافس في نهائيات دوري الإمارات لكرة القدم الإلكترونية



تنطلق السبت منافسات نهائيات الموسم الثالث من دوري الإمارات لكرة القدم الإلكترونية، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية باستضافة مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي في دبي، بمشاركة نخبة الأندية الإماراتية، في تأكيد على النجاح المتواصل الذي تحققه البطولة ودورها في تطوير منظومة الرياضات الإلكترونية وتعزيز الشراكة مع الأندية الرياضية، بما يسهم في اكتشاف المواهب الوطنية وإعدادها لتمثيل الدولة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.



ويشارك في النهائيات 14 نادياً هي: العين، الجزيرة، الوحدة، الوصل، شباب الأهلي، النصر، الشارقة، عجمان، بني ياس، خورفكان، كلباء، دبا الحصن، الحمرية، وحتا، بعد موسم تنافسي شهد مستويات فنية متميزة بين الأندية المشاركة.



وتقام المنافسات بنظام دور المجموعات، حيث تتنافس الأندية على حجز بطاقات التأهل إلى الأدوار النهائية، فيما تستكمل البطولة غداً الأحد 5 يوليو بإقامة مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية، التي ستحدد بطل الموسم الثالث من دوري الإمارات لكرة القدم الإلكترونية.



ويعتمد الدوري نظام المنافسات الثنائية، حيث يمثل كل نادٍ لاعبان، وتُحسم المواجهات وفق مجموع نتائج المباراتين، بما يعزز من الجوانب التكتيكية وروح العمل الجماعي، ويمنح البطولة مستوىً فنياً وتنافسياً عالياً.



وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن وصول الدوري إلى موسمه الثالث يعكس نجاح البطولة وترسخها كإحدى أبرز البطولات الوطنية في أجندة الاتحاد، مشيراً إلى أنها أصبحت منصة مهمة لاكتشاف وصقل المواهب الوطنية وتعزيز التنافس بين الأندية. وقال: «نفخر بما حققه الدوري خلال مواسمه الثلاثة من تطور على المستويين الفني والتنظيمي، ونتطلع إلى منافسات قوية تليق بمكانة البطولة، ونتمنى التوفيق لجميع الأندية المشاركة في تقديم مستويات مميزة تعكس التطور الذي تشهده الرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات».



وتحظى النهائيات بمتابعة واسعة من مجتمع الرياضات الإلكترونية، في ظل المكانة التي بات يحتلها الدوري كإحدى أبرز البطولات المحلية على أجندة الاتحاد، حيث يسهم في رفع مستوى المنافسة بين الأندية، وتوفير منصة احترافية لاكتشاف وصقل المواهب الوطنية، دعماً لمسيرة المنتخبات الوطنية وتمثيل دولة الإمارات في مختلف الاستحقاقات الإقليمية والدولية.