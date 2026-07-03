حمدان بن زايد يستقبل عددا من المواطنين وأبطال الجوجيتسو من أبناء منطقة الظفرة في برزة قصر الظنة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في برزة قصر الظنة بمدينة الظنة، عددا من المواطنين، إلى جانب أبطال رياضة الجوجيتسو من أبناء منطقة الظفرة، في إطار حرص سموه على التواصل المباشر مع أبناء المنطقة ودعم النماذج المتميزة في مختلف المجالات، ولا سيما الرياضية منها.



ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للحضور ولأبطال الجوجيتسو من أبناء منطقة الظفرة، مؤكداً ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير بالمواطنين وأبناء الوطن، وكذلك بالرياضة والرياضيين، وحرصها على دعم الطاقات الشابة وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير البيئة الداعمة لصناعة الأبطال وتعزيز حضورهم في مختلف الميادين والمحافل الرياضية.



وأشاد سموه بما حققه أبطال الجوجيتسو من أبناء منطقة الظفرة من إنجازات متميزة على المستويين المحلي والدولي، وما يعكسونه من روح العزيمة والانضباط والإصرار على التميز، مؤكداً أن هذه النجاحات تجسد مكانة الرياضة الإماراتية وتطورها المستمر في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.



وأكد سموه أن ما يحققه أبناء الوطن من إنجازات رياضية مشرفة يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، ويعزز من حضور دولة الإمارات على الساحة الرياضية العالمية، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل والاجتهاد للحفاظ على هذه المكتسبات.



وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية، واطمأن على أحوال المواطنين واحتياجاتهم، واستمع إلى تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية، متمنيا لهم دوام التوفيق ومواصلة رفع اسم الدولة في مختلف البطولات الدولية.



وأعرب أهالي منطقة الظفرة عن سعادتهم بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكدين اعتزازهم بقيادتهم الرشيدة، ومشيدين بما تشهده دولة الإمارات من نهضة شاملة وتنمية مستدامة في مختلف المجالات، ولا سيما القطاع الرياضي وما يحققه من إنجازات ترفع اسم الدولة، في ظل التلاحم المجتمعي ووحدة الصف وتكاتف أبناء الوطن وولائهم الراسخ للوطن وقيادته.

حضر الاستقبال الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.