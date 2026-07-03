شرطة دبي تعزز وعي السباحين بالالتزامات الرياضية

قدمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، توعية حول التزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، والتي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وذلك للسباحين المشاركين في بطولة كأس السباحة – البطولة المفتوحة في دبي.



واستهدفت التوعية التي استمرت على مدار يومين أكثر من 1,100 سبّاح وسبّاحة من أكثر من 50 نادياً وأكاديمية رياضية من مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل مع الجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.



وقال الملازم نابت سلطان الكتبي: «المبادرة تعمل على نشر الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعي الجمهور جيداً التزاماته طبقاً للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية».



ولفت الملازم الكتبي إلى أن مواد القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين ولمختلف المنشآت في الدولة، وذلك وفق معايير وضوابط أمنية متطورة بما يتماشى مع المعايير الدولية المُتبعة لتنظيم الجوانب الأمنية في المهرجانات والفعاليات الرياضية بأعلى مستوياتها.