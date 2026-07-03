«الأولمبياد الخاص» يشارك في كأس العالم لكرة القدم الموحدة بباريس

أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي مشاركة منتخب الإمارات في كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص «باريس 2026»، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 6 إلى 11 يوليو الحالي، ضمن منتخبات من مختلف أنحاء العالم.



وتستضيف فرنسا البطولة للمرة الأولى، حيث تقام نسختها الثالثة في عدد من المواقع بالعاصمة باريس، بمشاركة 24 منتخباً، بواقع 12 منتخباً للرجال ومثلهم للسيدات، وتضم المنتخبات لاعبين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية إلى جانب شركاء موحدين، يتنافسون معاً على اللقب.



ويخوض منتخب الإمارات البطولة بعد برنامج إعداد مكثف شمل تدريبات فنية وبدنية، هدفت إلى رفع جاهزية اللاعبين وتعزيز الانسجام بينهم وبين الشركاء الموحدين، بما يؤهلهم لتقديم مستويات متميزة وتمثيل الدولة بصورة مشرفة.



وأسهم نادي الوحدة الرياضي في إعداد المنتخب من خلال دعمه الفني، وتقديم 5 من لاعبيه للانضمام إلى صفوفه، فيما انضمت جامعة أبوظبي شريكاً فنياً، ورشحت عدداً من الشركاء الموحدين، إلى جانب استضافتها جانباً من التدريبات والفعاليات الخاصة بالمنتخب.



وأكد طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، أن كرة القدم تعد من أكثر الرياضات انتشاراً ضمن برامج الأولمبياد الخاص، لما توفره من فرص لتنمية المهارات وتعزيز الثقة بالنفس والعمل الجماعي، مشيراً إلى أن المنتخب خضع خلال الفترة الماضية لبرنامج إعداد متكامل ركز على الجوانب الفنية والبدنية وتعزيز الانسجام بين اللاعبين والشركاء الموحدين، بما يضمن جاهزيته لخوض المنافسات.



وأكد عبدالله سالم الجنيبي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي الوحدة لكرة القدم، أن مشاركة 5 من لاعبي النادي ضمن منتخب الإمارات تمثل مصدر فخر للنادي، وتجسد دوره الوطني والرياضي والمجتمعي في دعم أصحاب الهمم وتمكينهم من تمثيل الدولة في المحافل الدولية.