فريق أبوظبي للشراع الحديث يشارك في كأس أوروبا للإبحار الشراعي باليونان

يشارك فريق أبوظبي للشراع الحديث، التابع لأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في منافسات الجولة اليونانية من بطولة كأس أوروبا للإبحار الشراعي «EurILCA Europa Cup»، التي تستضيفها مدينة سالونيك اليونانية، خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو الجاري، بمشاركة 225 قارباً يمثلون 30 دولة.



وتعد بطولة كأس أوروبا للإبحار الشراعي من أبرز البطولات القارية، إذ تقام على مدار العام في عدد من أبرز الوجهات البحرية الأوروبية، وتستقطب نخبة البحارة في فئات ILCA 4 وILCA 6 وILCA 7، بما يوفر مستوى تنافسياً وفنياً عالياً، يسهم في تطوير مهارات المشاركين، واكتسابهم الخبرات الدولية. ويغادر فريق أبوظبي اليوم من أجل بدء معسكر تدريبي في اليونان، حتى موعد إقامة البطولة في السادس من يوليو.



ويمثل فريق أبوظبي في البطولة ثلاثة بحارة، هم سيميون هريستوف وعبد الله الزبيدي في فئة ILCA 4، ومحمد الحمادي في فئة ILCA 6، وذلك ضمن برنامج المشاركات الخارجية الذي تنفذه الأكاديمية لإعداد وصقل المواهب الوطنية، وتعزيز حضورها في أبرز البطولات الدولية.



ويرافق الفريق الطاقم الفني بقيادة أحمد المرزوقي، إلى جانب المدرب باتريك لوتونسكي، اللذين يشرفان على إعداد اللاعبين وتجهيزهم للمنافسة، في إطار استراتيجية الأكاديمية الرامية إلى توفير أفضل بيئة تدريبية وفنية، تمكن البحارة من تحقيق مستويات متقدمة على الساحة الدولية.



وتأتي المشاركة امتداداً لبرنامج الإعداد والتطوير الذي تنفذه أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والهادف إلى رفع جاهزية اللاعبين، من خلال الاحتكاك المستمر بأقوى المدارس الأوروبية في رياضة الإبحار الشراعي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل دولة الإمارات، وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل القارية والعالمية.