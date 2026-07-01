«دبي الرياضي» يتوج أبطال دورة «مايديا لألعاب مدارس دبي»

توج مجلس دبي الرياضي الفائزين في النسخة السادسة من «دورة مايديا لألعاب مدارس دبي»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي، والتي تمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الرياضيين. وأقيمت منافسات الدورة بالتعاون مع وزارة الرياضة، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والاتحادات الرياضية، وأندية دبي الرياضية، وبالشراكة مع «إي أس أم» الشريك التشغيلي للبطولة.



وشهد حفل الختام وتكريم الفائزين، حضور غانم الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة ورئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وسعادة أحمد الخاجة، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.



أرقام قياسية

سجلت الدورة في نسختها السادسة أرقاماً قياسية غير مسبوقة تؤكد تنامي وتيرة الرياضة المدرسية في الإمارة، حيث استقطبت أكثر من 21230 رياضياً ورياضية، يمثلون 195 مدرسة حكومية وخاصة، تنافسوا بشغف في 27 رياضة متنوعة.



تكريم الأبطال

شهد الحفل تكريم نخبة من الطلاب والطالبات من الرياضيين المتميزين الذين أبدعوا في مختلف البطولات، بعد أشهر من المنافسات القوية التي أسفرت عن تتويج الفائزين في فئتي المدارس الابتدائية والثانوية.



وعلى صعيد الترتيب العام لجميع الرياضات، حصدت «أكاديمية جيمس مودرن» المركز الأول في فئة المدارس الابتدائية، تلتها «أكاديمية جيمس دبي الأمريكية» في المركز الثاني، ثم «نورد أنجليا الدولية» في المركز الثالث، و«مجمع زايد التعليمي بالورقاء» رابعاً، و«مدرسة الصفا كوميونيتي» في المركز الخامس.



وفي الترتيب العام لفئة المدارس الثانوية، تُوجت «مدرسة كريدينس الثانوية» بالمركز الأول، وحلت «أكاديمية جيمس مودرن» في المركز الثاني، و«مدرسة جيمس متروبول» ثالثاً، و«كلية جميرا» رابعاً، و«أكاديمية جيمس ويلينغتون - الخيل» في المركز الخامس.



فقد نالت «أكاديمية جيمس مودرن» المركز الأول، وجاءت «مدرسة جيمس جميرا الابتدائية» ثانياً، و«المدرسة الفرنسية الدولية جورج بومبيدو» ثالثاً، و«مدرسة جيمس متروبول» رابعاً، و«مدرسة سنمارك» خامساً. وفي منافسات الفرق للمرحلة الثانوية، حصدت «مدرسة وينشستر جبل علي» المركز الأول، تلتها «مدرسة جبل علي» ثانياً، و«مدرسة ديرة الدولية» ثالثاً، و«مدرسة جيمس متروبول» رابعاً، و«مدرسة جيمس الدولية» في المركز الخامس.



المواهب الصاعدة

خُصص جانب من الحفل للاحتفاء بالمواهب الواعدة التي تمثل مستقبل الرياضة المدرسية، حيث تم تكريم 10 طلاب ضمن فئة «مواهب الجيل القادم» للمرحلة الابتدائية وهم: أسماء ودانيال «المبارزة»، عايدة وسيرج «ألعاب القوى»، آن وفريدريك «كرة القدم»، ميلا وماركوس «السباحة»، جايدن «الجودو»، وألما «رماية الليزر».



كما شهد الحفل تكريم 105 طلاب وطالبات بجائزة «المواهب الصاعدة» تقديراً لأدائهم المتميز، من أبرزهم: يوسف، وآن، وصوفي «كرة القدم»، وماتيو، ودارسي، ومورغان «السباحة»، وتوماس، وكينو، وألكسندر «تسلق الجدار»، ونيفيس، وبيري، وأخيل «ألعاب القوى»، وأيان، وهانا، وآرون «الكاراتيه»، وبرونو، وعزرا، ومنى «كرة السلة»، وأراديا «كرة الطاولة»، وتوماس «الغولف».



الطريق نحو العالمية

سيحظى المدارس والرياضيون الأوائل الذين تميزوا في هذه النسخة بفرصة تمثيل إمارة دبي في «الألعاب المدرسية الإماراتية»، ما يوفر مساراً نموذجياً للمواهب الشابة للتنافس على المستوى الوطني ومواصلة رحلة التفوق الرياضي.



وفي ختام الحفل جرى تكريم الشركاء والرعاة تقديراً لدعمهم الاستثنائي في إنجاح الحدث، وهم: شركة «مايديا» بصفتها شريك اللقب، و«النابودة للسيارات - فولكس فاجن»، و«المراعي»، و«كريم»، و«مياه العين»، و«سي لايف».



النتائج الكاملة:

أبطال المدارس

المرحلة الابتدائية «جميع الرياضات»

1. أكاديمية جيمس الحديثة

2. أكاديمية جيمس دبي الأمريكية

3. مدرسة نورد أنجليا الدولية

4. مجمع زايد التعليمي، روضة الورقاء، المرحلة الأولى

5. مدرسة الصفا المجتمعية



المرحلة الثانوية «جميع الرياضات»

1. مدرسة كريدنس الثانوية

2. أكاديمية جيمس الحديثة

3. مدرسة جيمس متروبول

4. كلية جميرا

5. أكاديمية جيمس ويلينغتون، الخيل



المرحلة الابتدائية «الرياضات الجماعية»

1. أكاديمية جيمس الحديثة

2. مدرسة جيمس جميرا الابتدائية

3. مدرسة ليسيه فرانسيه الدولية جورج بومبيدو

4. مدرسة جيمس متروبول

5. مدرسة صن ماركي



المرحلة الثانوية «الرياضات الجماعية»

1. مدرسة وينشستر، جبل علي

2. مدرسة جبل علي

3. مدرسة ديرة الدولية

4. مدرسة جيمس متروبول

5. مدرسة جيمس الدولية