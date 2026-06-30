ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2026

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، جانباً من فعاليات النسخة الخامسة من «صيف أبوظبي الرياضي»، التي تنظمها مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مدن»، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي وبرعاية مجموعة «أدنوك»، وتستمر حتى 23 أغسطس 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.



واطّلع سموه، خلال زيارته، على المرافق الرياضية والأنشطة والبرامج المجتمعية التي تحتضنها الفعالية، وزار عدداً من الأجنحة، واستمع إلى شرح حول ما توفّره النسخة الحالية من مرافق وتجارب رياضية متكاملة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يعزز ممارسة النشاط البدني خلال أشهر الصيف.



وأكّد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن الاستثمار في الرياضة يعد استثماراً في الإنسان والمجتمع، وأن توفير بيئات رياضية متكاملة ومحفّزة يسهم في ترسيخ ثقافة الحياة الصحية، ويعزز جودة الحياة، ويشجع أفراد المجتمع على جعل النشاط البدني جزءاً من ممارساتهم اليومية، بما ينعكس إيجاباً على صحة المجتمع وتماسكه.



وأشار سموه إلى أن مواصلة تطوير المرافق الرياضية وتنظيم الفعاليات المجتمعية النوعية يجسدان رؤية أبوظبي في بناء مجتمع أكثر صحةً ونشاطاً، من خلال توفير فرص رياضية شاملة تلبّي احتياجات مختلف الأعمار والقدرات، وتعزز مشاركة العائلات، وترسخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة مستدام.



رافق سموه، خلال الجولة، عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، وعدد من المسؤولين.

وتعد نسخة هذا العام الأكبر منذ انطلاق الفعالية، إذ تقام على مساحة تقارب 48.000 متر مربع، وتضم 29 رياضة ونشاطاً بدنياً، بما يعكس النمو المتواصل للحدث، ويعزز مكانته كإحدى أكبر الفعاليات للرياضات الداخلية في منطقة الشرق الأوسط، مستفيداً من البنية التحتية الرياضية المتقدمة التي تتميز بها إمارة أبوظبي.



ويواصل «صيف أبوظبي الرياضي 2026» دوره في دعم مستهدفات الإمارة الرامية إلى ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، وتعزيز الرفاه المجتمعي، من خلال توفير منصة تجمع بين الرياضة والصحة والتفاعل المجتمعي، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية، ويجسد رؤية أبوظبي في الارتقاء بجودة الحياة وتمكين الأفراد والعائلات من تبني أنماط حياة صحية ومستدامة.