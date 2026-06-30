نجاح كبير لبطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات البادل» بمشاركة 58 لاعباً

أُسدل الستار بنجاح كبير على منافسات النسخة الثالثة من «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات البادل» للموسم الرياضي 2025–2026، والتي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس والبادل، وأكاديمية «ورلد بادل»، وأقيمت فعالياتها في مقر أكاديمية «ورلد بادل دبي»، وتهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب في رياضة البادل.



وشهدت البطولة مشاركة واسعة ضمت 29 فريقاً للناشئين بإجمالي 58 لاعباً يمثلون 11 أكاديمية رياضية من مختلف إمارات الدولة، تنافسوا ضمن فئات تحت 12، وتحت 14، وتحت 16 سنة، وأظهروا مستويات فنية عالية وروحاً رياضية متميزة تؤكد المستقبل الواعد للعبة.



وأسفرت النتائج النهائية للمنافسات الختامية عن تتويج الثنائي كيريل غوروخوف وهيراد هيمات المركز الأول ضمن فئة تحت 16 سنة، بينما حل سيباستيان هاردويك وسبنسر بارنسلي في المركز الثاني. وفي فئة تحت 14 سنة، تُوج ياسر كنعاني وهيراد هيمات بالمركز الأول، وجاء آدم حمود وأرسيني سولوفييف في المركز الثاني. أما في منافسات فئة تحت 12 سنة، فقد حصد ماتياس إيسكيفيل وليف موليبوغا المركز الأول، تلاهما فارس علي وجيفانو ليون في المركز الثاني.



وبهذه المناسبة، صرّح سعيد المري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس والبادل: «إن النجاح المستمر لبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات البادل يعكس الاهتمام المتنامي والإمكانات الكبيرة التي يمتلكها ناشئو البادل في دولة الإمارات. ونحن ملتزمون، من خلال شراكتنا المستمرة مع مجلس دبي الرياضي وأكاديمية ورلد بادل، بتوفير الفرص للرياضيين الشباب لتطوير مهاراتهم، والتنافس وفق أعلى المعايير، لبناء مستقبل قوي ومستدام لهذه الرياضة».



من جانبه، أكد أحمد سالم المهري، مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن البطولة تمثل خطوة رائدة في مسار دعم الرياضيين الناشئين، قائلاً: "يجسد النجاح المتواصل لبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات البادل التزام مجلس دبي الرياضي الراسخ باكتشاف وتطوير المواهب الناشئة وضمن مستهدفات وركائز خطة دبي الرياضية 2033، وتهدف إلى توفير بيئة تنافسية احترافية تسهم في صقل قدراتهم الفنية والبدنية".



وأضاف علي العارف، الرئيس التنفيذي لأكاديمية «ورلد بادل»: «إن بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات البادل تتجاوز كونها مجرد حدث رياضي، بل هي منصة حقيقية تلهم اللاعبين الناشئين لتحدي أنفسهم والتعلم والنمو. فخورون بإنهاء نسخة ناجحة أخرى استعرضت مواهب استثنائية وروحاً رياضية عالية، ونواصل من خلالها تعزيز مسار الجيل القادم من لاعبي البادل في الدولة».



ضمت قائمة المواهب إلى جانب الفائزين في المراكز الأولى في مختلف الفئات، في فئة تحت 12 عاماً جاء كل من: مكتوم أحمد، وراشد العطار من أكاديمية ند الشبا، وتوماسو غابياديني، وليوناردو روكا من أكاديمية روبرو.



وفي فئة تحت 14 عاماً، رصدت اللجنة الفنية تميز كل من: ماهيت باباري، وآرمين مجيدي من أكاديمية روبرو، ورافائيل هاج من المدرسة الفرنسية الدولية جورج بومبيدو، وزيدان زمان من أكاديمية آي أكاديمي، وماجد المرزوقي، وفرنام كيان من أكاديمية ند الشبا.



كما رصدت المواهب بفئة تحت 16 عاماً، والتي برز فيها كل من: أرسيني سولوفيف من مدرسة الإتقان الأمريكية، وصاميار مستفوي من أكاديمية ذا لوب، وحمدان أحمد من أكاديمية ند الشبا، والبحريني راشد الدلاو من أكاديمية البحرين للبادل.