«دولي السلة» يكلف محمد فكري بالإشراف على التصفيات الآسيوية



جدد الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) ثقته في المراقب الدولي محمد فكري، وكلفه بالإشراف على مباراتي المنتخب السعودي أمام كل من لبنان وقطر ضمن منافسات النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2027، والمقرر إقامتهما في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2 إلى 5 يوليو 2026.



وغادر محمد فكري إلى مدينة جدة لمباشرة مهامه في الإشراف على المباراتين، في إطار سلسلة التكليفات الدولية التي يحظى بها من الاتحاد الدولي لكرة السلة.



ويأتي تجديد الثقة من قبل الاتحاد الدولي امتداداً للنجاحات التي حققها محمد فكري على الساحة القارية، بعدما نال الاعتماد الدولي مراقباً فنياً إثر اجتيازه الدورة الختامية للمراقبين الفنيين التي أقيمت في مدينة شينزن الصينية خلال يوليو 2025.



ومنذ حصوله على الاعتماد الدولي، تولى محمد فكري الإشراف على عدد من المباريات والبطولات المهمة، من بينها مواجهات في بطولة دوري غرب آسيا لكرة السلة، إلى جانب مباريات ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.



وأعرب محمد فكري عن سعادته بتجديد الثقة من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة، مؤكداً أن هذا التكليف يمثل حافزاً لمواصلة العمل وتقديم أفضل ما لديه في المحافل القارية والدولية.