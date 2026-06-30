راشد النعيمي يشيد بإنجاز منتخب ألعاب القوى والتأهل التاريخي لبطولة العالم للشباب



أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، بالنتائج المتميزة، التي حققها منتخب الإمارات لألعاب القوى لفئة تحت 20 عاماً، مؤكداً أن ما تحقق يعكس التطور المتواصل للعبة، ويجسد نجاح الاستثمار في إعداد المواهب الوطنية القادرة على المنافسة في المحافل القارية والدولية.



جاء ذلك خلال استقباله، أمس، وفد اتحاد الإمارات لألعاب القوى، تقديراً للإنجازات التي حققها المنتخب في البطولة الآسيوية الثانية والعشرين لألعاب القوى تحت 20 عاماً، التي استضافتها هونغ كونغ خلال شهر مايو الماضي.



وحقق منتخب الإمارات إنجازاً بارزاً بحلوله في المركز الرابع آسيوياً بين 30 دولة مشاركة، والأول عربياً، بعد إحرازه 6 ميداليات ملونة، بواقع 5 ذهبيات وبرونزية واحدة، رغم أن البعثة ضمت 10 لاعبين ولاعبات فقط، مقارنة بمنتخبات تجاوز عدد أفرادها 50 لاعباً ولاعبة.



وأشاد الشيخ راشد بن حميد بالتأهل التاريخي لـ10 لاعبين ولاعبات إلى بطولة العالم للشباب والشابات لألعاب القوى تحت 20 عاماً، المقررة في ولاية أوريغون الأمريكية، خلال الفترة من 4 إلى 9 أغسطس المقبل، في أول مشاركة من نوعها للمنتخب الوطني عبر 12 مسابقة، مثمناً تسجيل سليمان عبدالرحمن ثالث أفضل رقم عالمي في سباق 400 متر بزمن 44.85 ثانية، وحصول مريم كريم على المركز الخامس عالمياً في السباق ذاته لفئة السيدات بزمن 56.93 ثانية.



وأعرب عن الفخر بالنتائج المشرفة، التي حققها اتحاد الإمارات لألعاب القوى خلال الفترة الأخيرة، والتي تعكس حجم الجهود المبذولة والعمل المتكامل بين مختلف إدارات الاتحاد وأقسامه، وأثمرت عن نتائج نوعية في مسيرة تمثيل الوطن.



وقال: «نبارك لأبنائنا وبناتنا هذا التأهل التاريخي إلى بطولة العالم، ونثق بقدرتهم على الظهور بالصورة التي تليق برياضة الإمارات، ومواصلة تحقيق الإنجازات في المحافل القارية والدولية».



وأضاف أن ما تحقق يؤكد أن ألعاب القوى الإماراتية تمضي بخطى طموحة، وأن الاستثمار في المواهب الشابة يمثل الأساس لبناء مستقبل أكثر تنافسية في الاستحقاقات الأولمبية المقبلة.



حضر اللقاء فارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية، وسعادة اللواء الدكتور محمد المر، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وسعادة محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الإماراتية، وراشد آل علي، وجميلة عبدالله، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى.