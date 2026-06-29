أنشطة رياضية مميزة بجدول فعاليات دبي في يوليو

دبي - البيان

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن برنامجه المرتقب لشهر يوليو 2026، والذي يضم باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية، والتجارب المميزة. وستكون مفاجآت صيف دبي هي الأبرز لهذا الموسم، إذ تقدم جدولاً حافلاً بالأنشطة والعروض والتجارب العائلية التي تلبي كافة الأذواق والاهتمامات والأعمار. كما تشمل فعاليات شهر يوليو مناطق المشجعين المخصصة لمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم، ما يضمن لسكان الإمارة وزوارها قضاء أوقات حافلة بالمتعة.



منطقة المشجعين

تستمر منطقة المشجعين في مركز دبي التجاري العالمي لغاية 19 يوليو المقبل، وتنظمها شركة DXB LIVE، وهي مساحة مخصصة لعشاق كرة القدم الذين يرغبون بمتابعة جميع مباريات كأس العالم لكرة القدم ضمن أجواء عائلية مميزة. وتضم المنطقة شاشات عرض عملاقة وبرامج ترفيهية حية وأنشطة تفاعلية، إلى جانب مجموعة متنوعة من خيارات المأكولات والمشروبات، لتمنح زوارها تجربة متكاملة في عالم كرة القدم تحاكي أجواء المباريات الحافلة بالحماسة والمتعة، وتجمع المشجعين من مختلف الأعمار في مكان واحد.



الإمارات موطننا

توفر فعالية «الإمارات موطننا» في دبي فستيفال سيتي مول والتي تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وجهة مثالية متكاملة لعشاق الساحرة المستديرة طوال فترة منافسات كأس العالم لكرة القدم لهذا العام. فإلى جانب متابعة البث المباشر للمباريات، يمكن للزوار والمشجعين الاستمتاع ببرنامج متنوع من الفعاليات الترفيهية، والأنشطة التفاعلية، والمساحات المخصصة للعائلات، وخيارات الضيافة الراقية، وتجارب الطعام المميزة ضمن أجواء حماسية غامرة.



محبّو كرة القدم

تستضيف مجموعة واسعة من المواقع في دبي مناطق مخصصة لمتابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي تتيح للمشجعين فرصة الاستمتاع بعروض خاصة على المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المستوحاة من أجواء البطولة، والتجارب المخصصة للعائلات والمجموعات والأصدقاء وعشاق كرة القدم.

سباقات بولمان للجري

تختتم سلسلة سباقات بولمان للجري في 5 يوليو المقبل دورتها الرابعة بسباق مجتمعي للجري على امتداد قناة دبي المائية، ويتيح الحدث للمشاركين على اختلاف مستويات لياقتهم البدنية إمكانية الاختيار بين مساري 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات، مع ممارسة رياضة الجري الصباحية أثناء مشاهدة معالم دبي المذهلة ضمن أجواء جماعية مميزة.



دبي مولاثون

توفر مبادرة مولاثون دبي حتى 15 سبتمبر المقبل، مساراتٍ داخلية مكيّفة لممارسة رياضتي المشي والجري خلال أشهر الصيف الحارة، وذلك ضمن مجموعة مختارة من مراكز التسوق في الإمارة. وتقام الفعالية يومياً في الفترة الصباحية بهدف تشجيع السكان من جميع الأعمار على اعتماد أسلوب حياة أكثر نشاطاً ضمن بيئة داخلية مريحة، مع توفير خيارات متنوعة للمسافات في مراكز التسوق المشاركة.