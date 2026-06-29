«طيران الإمارات» تحتفي ببطولة ويمبلدون 2026 بتجارب حصرية لعشاق التنس



تواصل «طيران الإمارات» شريك الطيران الرسمي لبطولة ويمبلدون، تقديم عام جديد من الضيافة العالمية وتجارب الـسفر بـ«تميّز دائم» في الأجواء وعلى أرض البطولة.



وتقام البطولة خلال الفترة من 29 يونيو إلى 12 يوليو في نادي عموم إنجلترا للتنس، وتبقى واحدة من أبرز وأعرق الفعاليات على روزنامة الرياضة العالمية. وتتيح «طيران الإمارات» لعملائها عيش أجواء ويمبلدون على متن رحلاتها، فيما تقرّب ضيافتها المميزة من جماهير البطولة.



وسيحظى ركاب «طيران الإمارات» بتجربة خاصة على ارتفاع 40 ألف قدم، مع أطباق مستوحاة من أجواء ويمبلدون تقدم في جميع الدرجات على الرحلات بين دبي والمملكة المتحدة خلال الفترة من 29 يونيو إلى 12 يوليو.



وتتألق الفراولة البريطانية الشهيرة في مجموعة مختارة من الحلويات، حيث يمكن للمسافرين الاستمتاع، على سبيل المثال، بكعكة العسل مع كومبوت الفراولة والكريمة المتخثرة في الدرجة الأولى، وتارت الفراولة مع صلصة الفستق ولبن الفراولة في درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة، وموس الجبن الكريمي مع كومبوت الفراولة وفتات البندق المقرمش في الدرجة السياحية.



كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بطبق الفراولة مع الكريمة، في الصالون الجوي على طائرة الإيرباص A380، إلى جانب معجنات مستوحاة من رياضة التنس. وستقدم صالات «طيران الإمارات» في دبي والمملكة المتحدة أيضاً أطباقاً بريطانية كلاسيكية، مثل السمك والبطاطا وطبق الدجاج البريطاني الشهير بصلصة الكاري الكريمية، احتفاءً بموسم ويمبلدون في كل مرحلة من مراحل الرحلة.



ولن يفوّت عشاق الرياضة المسافرون خلال فترة البطولة أي لحظة من المنافسات، بفضل نظام «طيران الإمارات» للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية. وستتوفر تغطية مباشرة للبطولة عبر قناتي Sport 24 و Sport 24 Extra على جميع الرحلات، إلى جانب آلاف الساعات من المحتوى الترفيهي الإضافي.



كما سيحصل عملاء الدرجة الأولى أيضاً على مناشف موسمية خاصة بويمبلدون 2026 تحمل علامة «طيران الإمارات»، من إنتاج «كريستي»، المورد الرسمي للمناشف في البطولة.



وعلى أرض البطولة، تستقبل «طيران الإمارات» الضيوف في منصتها التفاعلية المخصصة داخل موقع ويمبلدون، حيث يمكن للزوار التقاط الصور أمام الخلفية المصممة خصيصاً بعلامتي «طيران الإمارات» وويمبلدون، والفوز بجوائز فورية، بمجرد مسح تذاكرهم، بما في ذلك جائزة كبرى، تشمل عطلة لشخصين إلى المالديف مع الإمارات للعطلات.



كما يمكن لعشاق الألعاب اختبار مهاراتهم في ملاعب تنس افتراضية تحمل علامة «طيران الإمارات»، والمشاركة في «كأس طيران الإمارات في ويمبلدون» عبر منصة روبلوكس.

وسيكون طاقم الطائرة الشهير في «طيران الإمارات» حاضراً طوال فترة البطولة، ليضفي مزيداً من الأجواء الترحيبية ويستقبل المشجعين القادمين من مختلف أنحاء العالم.



التزام عالمي بالرياضة



بنت «طيران الإمارات» واحدة من أوسع محافظ الرعاية الرياضية في العالم، من خلال دعمها لفعاليات ومؤسسات رياضية كبرى في كرة القدم، والرجبي، والإبحار، وسباقات الخيل، والكريكيت، وسباقات الدراجات، والتنس، بما في ذلك بطولات الغراند سلام الأربع.



ومع تجمع عشاق التنس مجدداً في ملاعب ويمبلدون العشبية الشهيرة، تتطلع «طيران الإمارات» إلى الترحيب بالعملاء والجماهير للاستمتاع بأسبوعين حافلين بالتنس العالمي، والضيافة الراقية، وتجاربها التي لا تُنسى.