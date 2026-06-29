تشاكارا يتقدم إلى المركز الثالث في «السباق إلى دبي» للغولف



تقدم الإسباني يوجينيو لوبيز تشاكارا إلى المركز الثالث برصيد 2107 نقاط في التصنيف العالمي الصادر الاثنين لـ «السباق إلى دبي» للغولف في منافسات جولة دي بي ورلد، وذلك بفضل حصده اللقب الثاني على التوالي، بعد انتصاره في بطولة إيطاليا المفتوحة على ملعب نادي سيركولو غولف تورينو، وذلك بعد فوزه مطلع شهر يونيو الجاري بلقب بطولة هولندا المفتوحة.



وجاء فوز تشاكارا عن جدارة واستحقاق، إذ أنهى المنافسات بإجمالي 24 ضربة تحت المعدل، بواقع 66 و65 و65 و64 ضربة على التوالي في الجولات الأربع للبطولة، وبفارق خمس ضربات عن الإنجليزي مات والاس الذي حل وصيفاً برصيد 19 ضربة تحت المعدل.



وكسب تشاكارا بفضل هذا الفوز 585 نقطة، ليبدأ بمزاحمة الأمريكي باتريك ريد متصدر تصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم برصيد 2690 نقطة، والأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل اللقب، الذي يحل ثانياً برصيد 2269 نقطة.



وضمن هذا الفوز للاعب الإسباني مقعداً للمشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة بنسختها الـ 154 الشهر المقبل في نادي رويال بيركديل، وقال: «أنا متحمس للغاية. لم يسبق لي اللعب هناك، لطالما حلمت باللعب هناك وكنت أشاهد المباريات على التلفاز منذ صغري. أنا متحمس لوجودي هناك، والآن حان وقت الاحتفال، وبعدها يمكننا التركيز على البطولة».



وتتواصل المنافسة القوية هذا الموسم في «السباق إلى دبي» للغولف بين ألمع نجوم العالم للتأهل إلى التصفيات النهائية التي تستضيفها الإمارات في نوفمبر المقبل، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام في نادي عقارات جميرا للغولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر أيضاً.



وشكلت هذه البطولة المحطة رقم 24 بالمجمل في بطولات هذا الموسم الذي يطوف 25 دولة حول العالم بإقامة 42 بطولة تحت شعار «السباق إلى دبي».



وتتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو بطولة بي إم دبليو ألمانيا المفتوحة، والتي تشكل ختام سلسلة البطولات الأوروبية هذا الموسم.