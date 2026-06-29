بالتعاون مع «دبي الرياضي».. 500 مشارك في تجربة فريدة بـ «سكي دبي»



استضاف سكي دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبدعم من استوديو اللياقة البدنية أثليت فتنس (Athlete Fitness)، الأحد أول فعالية محاكاة نادي هايروكس التدريبي.



واستقطبت الفعالية الرائدة أكثر من 500 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، وحولت المنحدرات الثلجية في سكي دبي إلى ساحة رياضية فريدة، حيث خاض الرياضيون وعشاق اللياقة البدنية تجربة تدريبية عالية الوتيرة مستوحاة من منافسات هايروكس عند درجة حرارة -4 درجات مئوية. ومثل المشاركون أكثر من 72 جنسية، من بينهم 80 مواطناً إماراتياً.



وسلطت الفعالية الضوء على الإقبال المتنامي على تجارب اللياقة المبتكرة، وأسهمت في ترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي والإصرار. فبدءاً من الرياضيين المحترفين ووصولاً إلى المشاركين المبتدئين، ساد التحدي أجواء من التشجيع المتبادل.