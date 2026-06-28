نادي الفجيرة للفنون القتالية يتوّج بدرع التفوق العام للترايثلون

فرض فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية للترايثلون هيمنته الكاملة على منافسات دوري الإمارات للترايثلون للموسم الرياضي الحالي 2025–2026. وتُوج الفريق في ختام الموسم بـ «درع التفوق العام» للموسم الثاني على التوالي، مؤكداً استمرارية مشروعه الرياضي الناجح وقدرته على صناعة الأبطال.



جاء التتويج التاريخي ثمرة لموسم طويل وحافل، امتد عبر 6 محطات تنافسية كبرى شهدت مشاركة نخبة من أقوى أندية الدولة، واكتسح أبطال الفجيرة الفئات الرئيسية للدوري، لاسيما فئتي «السبرنت» و«السوبر سبرنت»، محققين أكبر عدد من الميداليات الملونة والنقاط التراكمية، فضلاً عن الصعود إلى منصات التتويج في فئتي «الأولمبيك» و«الجونيور»، ما منح النادي صدارة الترتيب العام عن جدارة واستحقاق.



واستضاف مقر نادي الفجيرة للفنون القتالية مراسم تسليم درع التفوق العام، حيث قام وفد من اتحاد الإمارات للترايثلون يتقدمه أحمد الشامسي نائب رئيس الاتحاد، ومحسن حسن آل علي رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، بتسليم الدرع إلى الكابتن أحمد عيد بحضور نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، وبحضور الطاقم الفني والإداري المشرف على الفريق، وكوكبة من لاعبي الترايثلون الأبطال.



بدوره، أكد نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية أن المحافظة على القمة أصعب بكثير من الوصول إليها، لافتاً إلى أن نيل درع التفوق العام للموسم الثاني على التوالي هو دليل على أن ما تحقق في الموسم الماضي لم يكن وليد المصادفة، بل هو نتاج استراتيجية حوكمة رياضية متكاملة، وعمل مؤسسي مستدام يحظى بدعم ورعاية مباشرة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس النادي.



وأضاف أبو شاويش: هذه المستويات الاحترافية والأرقام القياسية وغير المسبوقة التي سجلها أبطالنا هذا الموسم ترفع من سقف طموحاتنا؛ فنحن لا نستهدف الريادة المحلية فحسب، بل نسير بخطى ثابتة، مدعومين ببرامج تدريبية متقدمة، نحو تأهيل أبطال المستقبل لتمثيل دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية والأولمبية. أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للترايثلون على جهودهم التنظيمية، وإلى جهازنا الفني والإداري، وأبطالنا اللاعبين الذين أثبتوا براعتهم.