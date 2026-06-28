فوز قطر والبحرين في «دولية الإمارات الودية» لكرة اليد

اشتدت المنافسة بين المنتخبات الخليجية الأربعة «الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عُمان»، المشاركة في النسخة الأولى من بطولة الإمارات الدولية الودية لشباب كرة اليد، وذلك مع ختام منافسات اليوم الثاني، التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة اليد، بالتعاون مع نادي شباب الأهلي، وتستضيفها الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي بمنطقة الممزر في دبي، وتستمر حتى الأول من يوليو المقبل، تحت شعار «فخورين بالإمارات».



شهد مباراتي اليوم المهندس سعود صالح رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، ونائبه محمد حسن السويدي، والأمين العام للاتحاد عبد الله السلام المحيربي، وعدد من أقطاب اللعبة محلياً، إضافة للعديد من مسؤولي المنتخبات المشاركة في البطولة.



4 منتخبات

وتأتي البطولة بمشاركة منتخبات الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عُمان، في إطار تحضيراتها المبكرة للاستحقاقات القارية المقبلة، وفي مقدمها بطولة آسيا للشباب 2027، حيث توفر البطولة فرصة مثالية للأجهزة الفنية للوقوف على جاهزية اللاعبين، واختبار الخطط الفنية، ومنح العناصر الشابة مزيداً من الاحتكاك والمنافسة.



شهدت الجولة الثانية إقامة مباراتين اتسمتا بالإثارة والندية، حيث تمكن المنتخب القطري من تحقيق فوز مهم على منتخب الإمارات بنتيجة 29-26، بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً 16-12، ليعزز حظوظه في المنافسة على صدارة الدور الأول، بعد أداء اتسم بالانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية.



وفي المباراة الثانية، واصل المنتخب البحريني حضوره القوي، ونجح في تجاوز شقيقه المنتخب العُماني بفوز مستحق، بنتيجة 33/40، بعد أن أنهى الشوط الأول متقدماً 11/21، ليبقي على آماله قائمة في المنافسة على التأهل إلى المباراة النهائية.



مباراتا الغد

تتواصل الإثارة غداً الاثنين، بإقامة الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع المنتخب العُماني، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى إنهاء الدور الأول بنتيجة إيجابية، بينما تجمع المباراة الثانية المنتخبين القطري والبحريني، في لقاء مرتقب، سيحسم بصورة نهائية ترتيب المنتخبات.



وستحدد نتائج الجولة الأخيرة، هوية المنتخبين اللذين سيتنافسان على المركزين الأول والثاني، في المباراة النهائية المقررة الأول من يوليو المقبل، إلى جانب تحديد المنتخبين اللذين سيلعبان على المركزين الثالث والرابع، ليُسدل الستار على النسخة الأولى من البطولة، التي تمثل محطة إعداد مهمة للمنتخبات الخليجية في طريقها نحو الاستحقاقات الآسيوية المقبلة.



استحقاق آسيوي

تأتي البطولة ضمن البرنامج الإعدادي لمنتخب الإمارات للشباب، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة لكرة اليد تحت 20 عاماً، التي تستضيفها مدينة تشوزو الصينية، خلال الفترة من 15 إلى 26 يوليو المقبل، والمؤهلة إلى بطولة العالم للشباب 2027 في مقدونيا.



ويخوض المنتخب الوطني منافسات البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية، وإيران، وسلطنة عُمان، والصين تايبيه، وقطر، والهند، وهي مجموعة قوية، ينتظر أن تشهد منافسة كبيرة على بطاقات التأهل إلى المونديال.

من جانبه، أكد عبدالسلام ربيع المحيربي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، أن البطولة تسير وفق الأهداف المرسومة لها، سواء على المستوى الفني أو التنظيمي، مشيراً إلى أن المباريات شهدت مستويات قوية ومنافسة كبيرة بين جميع المنتخبات المشاركة.

وقال المحيربي: نشعر بالارتياح لما قدمته المنتخبات في أول جولتين من البطولة، حيث ظهرت المنافسات بمستوى فني متميز يعكس أهمية هذه البطولة كمرحلة إعداد قبل الاستحقاقات القارية المقبلة. الاحتكاك مع منتخبات تمتلك مدارس فنية مختلفة يمنح جميع الأجهزة الفنية فرصة مثالية لتقييم اللاعبين ورفع جاهزيتهم.

وأضاف المحيربي: منتخب الإمارات يستفيد بشكل كبير من هذه المباريات، والنتائج ليست الهدف الأساسي بقدر ما نسعى للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل البطولة الآسيوية. كما نثمن التعاون الكبير من جميع الوفود المشاركة، ونشكر نادي شباب الأهلي على جهوده في استضافة البطولة وتوفير كافة عوامل النجاح، ونتطلع إلى ختام مميز يعكس المكانة التي وصلت إليها كرة اليد الإماراتية."