شراكة استراتيجية بين «IVSM» و«إيدج» لتعزيز انتشار الجوجيتسو عالمياً

وقعت مجموعة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية «IVSM»، مذكرة تفاهم مع مجموعة «إيدج»، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، لتعزيز الجهود في نشر رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي، من خلال رعاية البطولات التي تنظمها وترعاها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو«AJP» إحدى الشركات التابعة لـ «IVSM».



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في «مبادلة أرينا» بأبوظبي، بحضور عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، رئيس شركة الرؤية العالمية لإدارة الرياضات، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج».



وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، في إطار شراكة استراتيجية تشمل رعاية مجموعة «إيدج» لسلسلة بطولات الرؤية العالمية لإدارة الرياضات في أمريكا اللاتينية، إلى جانب رعاية بطولات «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»، التي تُعد من أكبر وأبرز البطولات العالمية التي تنظمها الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، وتستقطب نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم.



وتأتي الشراكة امتداداً لجهود الطرفين في دعم الرياضة الإماراتية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، من خلال الاستثمار في الفعاليات الرياضية الكبرى، وترسيخ مكانة الجوجيتسو كإحدى الرياضات الرائدة عالمياً، بما يعكس رؤية دولة الإمارات في بناء شراكات نوعية بين القطاعين الرياضي والصناعي.



وأكد عبدالمنعم الهاشمي أن الشراكة مع مجموعة «إيدج» تمثل إضافة نوعية لمسيرة الرؤية العالمية للإدارة الرياضات، وتعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها بطولات الرؤية العالمية لإدارة الرياضات من كبرى المؤسسات الوطنية.



وقال: نفخر بانضمام مجموعة إيدج إلى قائمة شركائنا الاستراتيجيين، فهذه الشراكة تتجاوز مفهوم الرعاية التقليدية لتجسد توافقاً في الرؤى والطموحات نحو دعم التميز، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للرياضة والابتكار، لقد نجحت بطولات الرؤية العالمية لإدارة الرياضات خلال السنوات الماضية في الوصول إلى عشرات الدول واستقطاب مئات الآلاف من الرياضيين، واليوم نواصل هذا المسار بدعم شركاء يؤمنون بأهمية الرياضة كوسيلة لبناء المجتمعات وتعزيز الحضور الدولي للدولة.



وأضاف: رعاية بطولاتنا في أمريكا اللاتينية وسلسلة أبوظبي غراند سلام ستسهم في الارتقاء بتجربة الرياضيين والجماهير، ودعم خططنا للتوسع في أسواق جديدة، بما يضمن استمرار نمو رياضة الجوجيتسو عالمياً، ويعزز من مكانة أبوظبي كأكبر مطور لرياضة الجوجيتسو في العالم، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون وتحقق قيمة مضافة للطرفين.



وأكد حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، أن رعاية المجتمع مسؤولية وطنية، وأن رياضة الجوجيتسو تحمل العديد من القيم الإيجابية وتسهم في بناء الإنسان وتعزيز التماسك الأسري، مشيراً إلى أن ممارستها من قبل أكثر من 300 ألف لاعب ولاعبة في دولة الإمارات تعكس مكانتها الكبيرة وأهميتها للمجتمع الإماراتي.



وقال: في مجموعة إيدج نؤمن بأهمية دعم المبادرات الوطنية التي تترك أثراً إيجابياً في المجتمع، ولذلك سنواصل تقديم الدعم المادي والمعنوي بكل أشكاله للمساهمة في تطوير رياضة الجوجيتسو وتعزيز انتشارها عالميا، وقد بدأنا بالفعل بدعم بطولات الرؤية العالمية لإدارة الرياضية «IVSM» في البرازيل وأمريكا اللاتينية، وسنواصل هذا النهج خلال المرحلة المقبلة.



وأضاف: أبوظبي هي العاصمة العالمية للجوجيتسو، ومن هذا المنطلق سنكون داعمين بشكل كامل للرؤية العالمية لإدارة الرياضية «IVSM»، التي تنظم ما يقارب 280 بطولة للجوجيتسو حول العالم سنوياً، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في هذه الرياضة على المستوى الدولي.



