«جودو الإمارات» يحرز برونزية بطولة الصين الكبرى



أحرز محمد بيك لاعب منتخب الإمارات للجودو برونزية وزن تحت 73 كجم في بطولة «غراند برى» تشينغداو الكبرى التي ينظمها الاتحاد الصيني بإشراف الاتحاد الدولي. وحصد لاعب منتخبنا الوطني البرونزية أمس بفوزه على لاعب منتخب السويد ناريك فاردانيان، بعد نتائج مميزة بدأها بتخطي لاعب منتخب إيطاليا باسيل فابيو، وبطل روسيا الاتحادية نورماغوميد، ثم خسر في قبل النهائي أمام بطل أوزبكستان أحدوف شاخرام.



وشهدت منافسات الجولة الثانية في وزن خفيف المتوسط، تفوق لاعب منتخبنا جورجي الباكيف على لاعب بلاروسيا ماكسيم شارنياك، تحت 81 كجم، قبل أن يخسر أمام التركي إرمان غورغن بالإسكور الذهبي في دور الـ 16.



وافتتح اللاعب عمر جاد مشواره في البطولة بالفوز على اللاعب بيتكو ايتاي ضمن تصفيات الدور التمهيدي تحت 81 كجم، كما تفوق على بطل جنوب أفريقيا ميوسن تيموثي، ثم خسر في ربع النهائي أمام الروسي سوخوباروف إيغور، بينما يختتم منتخبنا مشاركته في البطولة غداً بنزال اللاعب عمر معروف في وزن فوق 100 كجم أمام بطل كرواتيا ميكيتا سفيريد.