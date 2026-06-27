بني ياس يواصل الصدارة في بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو



واصلت الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، اليوم، منافساتها في مبادلة أرينا بأبوظبي، بإقامة نزالات فئة الأطفال، وسط مشاركة واسعة من مختلف الأندية والأكاديميات، وحضور جماهيري وأسري كبير، في تأكيد جديد على المكانة التي رسختها البطولة كإحدى أهم المنصات الوطنية لنشر رياضة الجوجيتسو، وتوسيع قاعدة ممارسيها، واكتشاف المواهب، وصناعة أبطال المستقبل، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الأجيال الجديدة، ويجسد نجاح اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في تنظيم بطولات احترافية، وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.



وشهدت منافسات اليوم الثاني مشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين واللاعبات، الذين قدموا مستويات فنية واعدة، عكست التطور المتواصل لبرامج إعداد الفئات السنية، وأسهمت في ترسيخ أساسيات اللعبة لدى الناشئين، وتعزيز قيم الثقة بالنفس والانضباط وروح التحدي، إلى جانب اكتساب الخبرات اللازمة في أجواء تنافسية منظمة.



واتسمت النزالات بالحماس والندية، مع التزام اللاعبين الصغار بتعليمات الحكام واحترام المنافسين، والتعامل بروح رياضية مع نتائج المباريات، فيما شكل الحضور العائلي المكثف، أحد أبرز ملامح البطولة، تأكيداً للدور المحوري للأسرة في دعم الأبناء والبنات، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، وتحويل المشاركة إلى تجربة متكاملة، تجمع بين المنافسة والتعلم وبناء الشخصية.



وحضر المنافسات عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وصالح الجزيري مدير عام السياحة بدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبد الله البطران عضوا مجلس الإدارة، وحمد محمد المرر المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة إيدج، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، ومحمد حسين كرمستجي الرئيس التنفيذي لشركة كيو موبيلتي، وفريد العولقي الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وعدد من مسؤولي الاتحاد والرعاة وممثلي الأندية والأكاديميات.



وعلى صعيد النتائج، تصدر نادي بني ياس للجوجيتسو الترتيب العام، وجاءت أكاديمية M.O.D في المركز الثاني، فيما حل نادي الجزيرة للجوجيتسو في المركز الثالث.

وأكد محمد سالم الظاهري أن تخصيص منافسات اليوم الثاني لفئة الأطفال، يجسد رؤية الاتحاد في الاستثمار بالأجيال الجديدة، وترسيخ الجوجيتسو كرياضة تسهم في بناء الشخصية، وتعزيز قيم الانضباط والثقة بالنفس منذ سن مبكرة.



وقال الظاهري: بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير اللعبة، من خلال توفير بيئة تنافسية متكاملة، تتيح للاعبين الصغار اكتساب الخبرات، والتدرج في مسيرتهم الرياضية، وفق أسس فنية وتنظيمية راسخة، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الأندية والأكاديميات، تعكس نجاح خطط الاتحاد في توسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب، فيما يضفي الحضور العائلي الكثيف بعداً مجتمعياً مهماً، يعزز دور الأسرة كشريك رئيس في دعم الأبناء والبنات، وتشجيعهم على مواصلة ممارسة الرياضة.



من جانبه، أعرب محمد حسين كرمستجي عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع رياضة الجوجيتسو، لما لها من أثر إيجابي في المجتمع، سواء على مستوى اللاعبين أو أولياء الأمور، ودورها في تعزيز الترابط المجتمعي، وترسيخ القيم الإيجابية، مؤكداً مواصلة التعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، لتقديم المزيد من المبادرات التي تخدم المجتمع.



وقال جيلهيرمي فرنانديز، والد اللاعبة ماتيلد من نادي جي إف تيم يو إيه إي، الفائزة بالميدالية الذهبية في فئة الأطفال تحت 18 كجم، إن ابنته تمارس الجوجيتسو منذ أربع سنوات، مشيراً إلى أنه شجعها على ممارسة اللعبة، لما لها من دور في تنمية الثقة بالنفس والانضباط والاحترام لدى الأطفال، مؤكداً أن البطولة تمثل مبادرة متميزة، تمنح الصغار فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات، وبناء الصداقات داخل مجتمع الجوجيتسو.



وتختتم منافسات الجولة الخامسة، غداً الأحد، بإقامة نزالات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً للبنين والبنات، وسط تطلع الأندية إلى تعزيز رصيدها في الترتيب العام، ومواصلة تقديم مستويات تعكس التطور المتسارع لمنظومة الجوجيتسو الإماراتية، وقدرتها على إعداد أجيال جديدة من الأبطال.