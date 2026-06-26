نادي بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو في أبوظبي



انطلقت، اليوم، في مبادلة أرينا بأبوظبي منافسات الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء الدولة، وسط منافسات قوية لفئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة، في محطة جديدة تؤكد المكانة الرائدة للبطولة باعتبارها إحدى أهم المنصات المحلية الداعمة لنشر رياضة الجوجيتسو، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، وإعداد لاعبي المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القارية والدولية.



وشهد اليوم الأول نزالات اتسمت بالقوة والتقارب في المستويات الفنية بمختلف الأحزمة والأوزان، حيث أظهر اللاعبون قدرة عالية على إدارة المواجهات تحت الضغط، والانتقال المرن بين الوضعيات، واستثمار الفوارق الفنية الدقيقة في التوقيت والسيطرة واتخاذ القرار، بما يعكس التطور المتواصل في الأداء الفني والذهني للاعبين، وثمرة برامج الإعداد التي تنفذها الأندية والأكاديميات على مدار الموسم.



وتكتسب الجولة الخامسة أهمية خاصة، إذ تأتي بعد 4 جولات أسهمت في رسم ملامح المنافسة على الترتيب العام، ما رفع من قيمة كل نقطة في سباق الأندية نحو الصدارة، وجسد حرصها على تعزيز رصيدها في مختلف الفئات العمرية، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة في المحافل الدولية.



حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وفاطمة عبدالله الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، وسلوك السوق وحماية المستهلك، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، ومحمد حسين المرزوقي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي العالمي، وفاطمة الفلاحي، مدير إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي، وشمسة معيض الأحبابي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصنع الخزنة للجلود، وعبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في الاتحاد، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد والرعاة وممثلي الأندية والأكاديميات.



وعلى صعيد النتائج، تصدر نادي بني ياس للجوجيتسو الترتيب العام، فيما جاءت أكاديمية MOD الإماراتية في المركز الثاني، وحل نادي الجزيرة للجوجيتسو في المركز الثالث.

وقال محمد حسين المرزوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة إن انطلاقة الجولة الخامسة تؤكد أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو أصبحت ركناً أساسياً في منظومة تطوير اللعبة بالدولة، إذ تجاوز دورها تنظيم المنافسات إلى توفير منصة متكاملة لقياس تطور اللاعبين والأندية على امتداد الموسم، بما يدعم اتخاذ القرارات الفنية ورسم خطط التطوير المستقبلية.



وأضاف المرزوقي، أن انتظام البطولة وتنوع فئاتها يربطان بين العمل التدريبي اليومي داخل الأندية والنتائج العملية على البساط، بما يسهم في تقييم مستويات اللاعبين، وقياس جاهزيتهم الفنية والبدنية والذهنية، مؤكداً حرص الاتحاد على أن تبقى البطولة منصة مستدامة لاكتشاف المواهب، وصقل قدراتها، وإعداد لاعبين قادرين على تمثيل أنديتهم والمنتخبات الوطنية بكفاءة في مختلف البطولات الخارجية.



من جانبها، أكدت فاطمة الفلاحي، مدير إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تجسد النهج الذي تتبعه دولة الإمارات في بناء رياضة مستدامة قائمة على الاستثمار في الإنسان، وجودة التنظيم، وتكامل الأدوار بين الاتحاد والأندية والأكاديميات، إلى جانب الدور المحوري للأسرة في دعم مسيرة اللاعبين.



وأضافت فاطمة الفلاحي، أن البطولة تؤدي دوراً تربوياً إلى جانب دورها التنافسي، من خلال ترسيخ قيم الانضباط واحترام المنافس وتحمل المسؤولية والقدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط، بما يسهم في إعداد أجيال متميزة داخل وخارج البساط.



وأشادت بالمستوى الفني والتنظيمي للمنافسات، والحضور العائلي اللافت في المدرجات، مؤكدة أن هذا التفاعل يعكس ثقة المجتمع بالبطولة، ويجسد الرؤية المشتركة التي تجمع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ومجلس أبوظبي الرياضي في ترسيخ نموذج رياضي متكامل، يقوم على التميز الفني والقيم الإيجابية وتعزيز حضور الرياضة في المجتمع.



وأعرب هيثم هناوي، لاعب أكاديمية MOD، والمتوج بالميدالية الذهبية في منافسات الأساتذة للحزام الأسود وزن 56 كجم، عن سعادته بتحقيق اللقب، مشيراً إلى أن المنافسة في هذه الفئة تعتمد على الخبرة والانضباط والجاهزية الفنية والبدنية، وأن الفوز يمثل ثمرة الالتزام اليومي بالتدريبات والقدرة على التوفيق بين الحياة العملية والرياضية.



وأكد هيثم هناوي، أن البطولة تمنح لاعبي فئة الأساتذة دافعاً كبيراً لمواصلة العطاء، وتؤكد أن رياضة الجوجيتسو تتيح فرص التميز في مختلف المراحل العمرية، كما تشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتقديم نماذج ملهمة للأجيال الصاعدة.



وتتواصل منافسات الجولة الخامسة غداً السبت بإقامة نزالات فئتي تحت 12 عاماً والبراعم، على أن تختتم بعد غد الأحد بمنافسات فئتي تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً، وسط توقعات باستمرار المستوى الفني المرتفع والحضور الجماهيري والعائلي الكبير، بما يعزز من دور البطولة في توسيع قاعدة ممارسي الجوجيتسو، واكتشاف المواهب الواعدة، ورفد المنتخبات الوطنية بعناصر مؤهلة للمنافسة على أعلى المستويات.