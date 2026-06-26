انطلاق منافسات كأس السباحة في دبي بمشاركة 1100 لاعب ولاعبة غداً

ينظم اتحاد الإمارات للرياضات المائية غداً وبعد غد السبت والأحد، منافسات بطولة كأس السباحة، البطولة المفتوحة على مسبح مجمع حمدان الرياضي في دبي، بمشاركة قياسية تضم أكثر من 1100 سباح وسباحة يمثلون أكثر من 50 نادياً وأكاديمية رياضية من مختلف إمارات الدولة، في أكبر مشاركة تشهدها بطولات كأس السباحة المحلية.



وتقام البطولة على مدار يومين عبر ست فترات تنافسية على المسبح الأولمبي 50 متراً، وتشمل سباقات مختلف الفئات العمرية، إلى جانب سباقات التتابع، وسط توقعات بمنافسات قوية ومستويات فنية مميزة تعكس التطور المتواصل الذي تشهده رياضة السباحة في الدولة.



وتعد البطولة إحدى أبرز محطات روزنامة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، حيث تهدف إلى توفير بيئة تنافسية تسهم في تطوير المستوى الفني للسباحين، واكتشاف المواهب، ومنح الرياضيين فرصاً أكبر للاحتكاك واكتساب الخبرات استعداداً للاستحقاقات المقبلة.



كما تشهد البطولة تطبيق منظومة رقمية متكاملة للمرة الأولى، تشمل بطاقات الاعتماد الذكية، ومنصة إلكترونية موحدة للمشاركين، ورموز الاستجابة السريعة، بما يسهم في تسهيل إجراءات الدخول والاعتماد، وتحسين تجربة المشاركين، ورفع كفاءة العمليات التنظيمية طوال الحدث.



ويواصل اتحاد الإمارات للرياضات المائية تطوير بطولاته المحلية وفق أحدث المعايير الفنية والتنظيمية، في إطار استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الألعاب المائية، وتوسيع قاعدة الممارسة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة لاستضافة وتنظيم البطولات الرياضية.