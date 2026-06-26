منتخب الإمارات يتصدر عربياً وآسيوياً في بطولة العالم للمواي تاي



حقّق منتخب الإمارات للمواي تاي إنجازاً إماراتياً لافتاً في ختام مشاركته ببطولة العالم للمواي تاي – ماليزيا 2026، إذ حصد 6 ميداليات ملوّنة، بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات، متصدراً الترتيبين العربي والآسيوي، وحالاً في المركز الخامس على مستوى العالم.



جاء هذا الإنجاز ليؤكد الحضور القوي لرياضة المواي تاي الإماراتية في كبرى المحافل العالمية، ويعكس المستوى الفني المتميز الذي أبدأه أبطال منتخبنا خلال البطولة، وما أظهروه من روح قتالية عالية وإصرار راسخ على رفع راية الدولة وتحقيق نتائج مشرّفة.



وتألّق في هذه البطولة بطلُ المنتخب الوطني محمد مرضي، الذي تُوِّج بجائزة أفضل لاعب في البطولة – الفئة A، فضلاً عن إحرازه الميدالية الذهبية في وزن 67 كجم، في إنجاز فردي استثنائي يعكس المكانة المتقدمة التي بلغها أبطال الإمارات على الساحة الدولية.



وجاءت الميداليات الذهبية للمنتخب عبر: محمد مرضي في وزن 67 كجم، وعماد يوسف في وزن 86 كجم، وأيوب البرنوصي في وزن 67 كجم. أما الميداليات الفضية فتحقّقت على يد: محمد تويزي في وزن 54 كجم، وياسين كريمي في وزن 60 كجم، وسلامة الجنيبي في فئة السيدات تحت 24 سنة وزن فوق 75 كجم، ليُنهي المنتخب مشاركته بحصيلة مميزة قوامها 6 ميداليات ملوّنة.



وتعكس هذه النتائج التطوّر المتواصل لرياضة المواي تاي في دولة الإمارات، والجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج في إعداد المنتخبات الوطنية وصقل مهارات اللاعبين، وتوفير مقوّمات النجاح التي تُعزّز حضور الإمارات على منصات التتويج في كبرى البطولات القارية والعالمية.



وقال عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: «نبارك لأبطال منتخبنا الوطني هذا الإنجاز الكبير في بطولة العالم للمواي تاي – ماليزيا 2026، الذي يجسّد المكانة المتقدمة التي بلغتها رياضة المواي تاي الإماراتية على الصعيدين القاري والعالمي، ويؤكد قدرة أبطالنا على المنافسة بجدارة في أرفع المحافل الدولية. ونُهدي هذه الإنجازات إلى قيادتنا الرشيدة التي تقف خلف كل تفوق يحققه رياضيونا».



وأضاف: «نفخر بما أبدأه لاعبو منتخبنا من مستوى فني رفيع وروح قتالية عالية طوال منافسات البطولة، مما أسهم في تحقيق 6 ميداليات ملوّنة وتصدّر الترتيبين العربي والآسيوي والحلول في المركز الخامس عالمياً، في إنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة في إعداد المنتخبات وتطوير قدرات اللاعبين».



وأكد أن هذه النتائج تأتي امتداداً لمسيرة الإنجازات المتواصلة التي تحققها رياضة المواي تاي الإماراتية، بفضل الاستراتيجيات التطويرية التي ينتهجها الاتحاد، والجهود المتواصلة للأجهزة الفنية والإدارية في إعداد اللاعبين وصقل مهاراتهم، مما يُعزّز حضور الإمارات على منصات التتويج في مختلف البطولات القارية والعالمية.