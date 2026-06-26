«الريشة الطائرة» يشارك في «آسيوية الناشئين» باليابان



أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة مشاركة فريق الإمارات للريشة الطائرة في بطولة آسيا للريشة الطائرة للناشئين (فرق وفردي) 2026، التي تستضيفها مدينة ياتسوشيرو اليابانية بمشاركة نخبة منتخبات القارة الآسيوية.



وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الاتحاد الرامية إلى إعداد جيل واعد من اللاعبين واللاعبات، وتعزيز حضور دولة الإمارات في البطولات القارية والدولية، من خلال إتاحة الفرصة للمواهب الوطنية للاحتكاك بأفضل اللاعبين في القارة الآسيوية، واكتساب المزيد من الخبرات الفنية والتنافسية.



ويمثل فريق الإمارات للريشة الطائرة في البطولة، ريان ملحان، وآدم جيسلين، أديتيا كيران، ومايشه عمر خان، وساكشي كوربخيلجي، وفايدهي كاليداسان.



وتنطلق منافسات البطولة الجمعة بإقامة منافسات الفرق المختلطة، والتي تتضمن نظام التتابع المختلط، فيما تبدأ منافسات الفردي والزوجي اعتباراً من 1 يوليو.



وأوقعت القرعة فريق الإمارات للريشة الطائرة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان والصين وسريلانكا، حيث يستهل الفريق مشواره بمواجهة منتخب اليابان مستضيف البطولة، قبل لقاء الصين وسريلانكا، في مجموعة قوية يسعى من خلالها إلى تقديم مستويات متميزة والمنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.



وأكدت نورة حسن الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن المشاركة في بطولة آسيا للناشئين تمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد لاعبي ولاعبات الإمارات، مشيرة إلى أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بتوفير فرص الاحتكاك الدولي، باعتبارها أحد أهم عناصر تطوير الأداء الفني وصناعة أبطال المستقبل.



وقالت: «تمثل بطولة آسيا للناشئين واحدة من أهم المحطات في برنامج إعداد لاعبينا، لما توفره من فرصة للاحتكاك بأفضل المنتخبات الآسيوية واكتساب الخبرات اللازمة للمنافسة على أعلى المستويات. ونحن على ثقة بأن لاعبينا ولاعباتنا سيقدمون مستويات مشرفة تعكس التطور الذي تشهده رياضة الريشة الطائرة في دولة الإمارات، والجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الفنية والأندية والاتحاد في إعدادهم».



وأضافت أن الاتحاد يواصل تنفيذ برامجه التطويرية وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى، تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف وصقل المواهب الوطنية، وإعداد لاعبين قادرين على تمثيل دولة الإمارات وتحقيق الإنجازات في مختلف البطولات القارية والعالمية.



ويأمل فريق الإمارات للريشة الطائرة في تقديم مشاركة متميزة خلال البطولة، بما يعكس التطور المتواصل للعبة في دولة الإمارات، ويعزز حضورها على الساحة الآسيوية، ويشكل خطوة جديدة في مسيرة إعداد جيل قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات في المستقبل.