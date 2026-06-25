5 منتخبات تشارك في بطولة الإمارات الدولية لشباب كرة اليد

أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد، تنظيم بطولة الإمارات الدولية لمنتخبات الشباب، التي يستضيفها نادي شباب الأهلي، من 27 يونيو الجاري إلى الأول من يوليو المقبل، بمشاركة 5 منتخبات هي الإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والمغرب.



وتأتي البطولة ضمن برنامج إعداد منتخب الإمارات للشباب للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة لكرة اليد تحت 20 عاماً، المقررة في مدينة تشوزو الصينية، من 15 إلى 26 يوليو 2026، والمؤهلة إلى بطولة العالم للشباب 2027 في مقدونيا.



ويشارك منتخب الإمارات في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وإيران وسلطنة عمان والصين تايبيه وقطر والهند، في منافسات تشهد صراعاً قوياً على بطاقات التأهل.



وتنطلق منافسات البطولة الدولية يوم 27 يونيو بمباراتين تجمع الأولى منتخب الإمارات مع البحرين، فيما يلتقي منتخبا سلطنة عمان والمغرب في المباراة الثانية. ويواجه منتخب الإمارات نظيره القطري في اليوم الثاني، قبل أن يلتقي المغرب في اليوم الثالث، ويختتم مشواره بمواجهة سلطنة عمان في اليوم الأخير.



وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد لتحديد الترتيب النهائي، بما يوفر للمنتخبات المشاركة فرصة خوض أكبر عدد من المباريات واكتساب المزيد من الخبرات الفنية قبل الاستحقاقات القارية المقبلة.



وأكد عبدالسلام ربيع المحيربي، الأمين العام للاتحاد أن البطولة تمثل محطة إعداد مهمة للمنتخبات المشاركة، وفرصة لتعزيز التعاون الرياضي وتبادل الخبرات بين اتحادات كرة اليد العربية.

وقال إن الاتحاد حريص على توفير أفضل الظروف التنظيمية والفنية لإنجاح البطولة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، ويعكس القدرات التنظيمية المتميزة لدولة الإمارات في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية المختلفة.