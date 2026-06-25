منحة بقيمة 10 آلاف دولار لكل مشارك في الألعاب الأولمبية



أطلقت اللجنة الأولمبية الدولية التي تواجه ضغوطاً متزايدة لاعتماد جوائز مالية للرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية، منحة مالية جديدة ستُمنح لكل رياضي يشارك في الألعاب.



وجرى اعتماد البرنامج في اليوم الافتتاحي للدورة السنوية للجنة الأولمبية الدولية في لوزان، حيث صادقت اللجنة أيضاً على تعديلات في الميثاق الأولمبي، إلى جانب تغييرات في آلية تقييم المدن المرشحة لاستضافة الألعاب.



ورغم أن الألعاب الأولمبية تخلّت منذ سنوات عن شرط الهواية بالنسبة للمشاركين، فإن اللجنة الأولمبية الدولية ظلت حتى اليوم متحفظة حيال تقديم حوافز مالية مباشرة للرياضيين.



وذكرت اللجنة على موقعها الإلكتروني أن «كل رياضي يشارك في الألعاب الأولمبية سيكون مؤهلاً للحصول على منحة جديدة بقيمة 10 آلاف دولار ضمن برنامج (الأولمبي المستعد للمستقبل)».

وأضافت أن إجمالي قيمة الصندوق ستبلغ 140 مليون دولار أمريكي خلال كل دورة أولمبية تمتد أربع سنوات.



من جهته، قال رئيس لجنة الرياضيين باو غاسول خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات اللجنة في لوزان إن جميع الرياضيين الأولمبيين سيكونون مؤهلين للحصول على هذه المنحة، بغض النظر عن بلدانهم أو مراكزهم النهائية في المنافسات.



وأوضح نجم كرة السلة الإسباني السابق أن هذه الخطوة تهدف إلى «الاعتراف بأهمية وقيمة كون الرياضي أولمبيا، ومشاركته وتمثيله لرياضته وبلده في الألعاب».



وشدد غاسول على أن هذه المنحة لا تُعد جائزة مالية مرتبطة بالنتائج، مضيفاً أن الرياضيين المشاركين في الألعاب البارالمبية لن يكونوا مشمولين بها.



وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن الرياضيين الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو وكورتينا هذا العام سيكونون مؤهلين للتقدم بطلبات الحصول على المنحة فور استكمال آلية التقديم الخاصة بالبرنامج.



وكانت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري قد عارضت باستمرار فكرة اعتماد جوائز مالية للرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية.



وأكدت، الأربعاء، أن تمويل المنح الجديدة لن يكون على حساب الحصص المالية التي توزعها اللجنة على اللجان الأولمبية الوطنية أو الاتحادات الرياضية الدولية.



وأوضحت أن اللجنة رأت أن مبلغ 10 آلاف دولار «يمثل قيمة مناسبة في مختلف أنحاء العالم، ويمكن أن يساعد الرياضي على إطلاق مشروع ما أو يشكل رأس مال أولياً بسيطاً».



من جهته، قال غاسول إن لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ودوري الهوكي الأمريكي للمحترفين، إضافة إلى نجوم كرة المضرب، سيكونون مؤهلين للاستفادة من هذه المنح.

وأثارت معارضة كوفنتري لفكرة الجوائز المالية انتقادات من بعض الرياضيين السابقين.



فقد أطلق الجنوب أفريقي رولاند شومان، وهو سباح سابق مثل كوفنتري، عريضة تطالب باستقالة رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية وأعضاء مجلسها التنفيذي بالكامل.



وكتب شومان: «اللجنة الأولمبية الدولية تحقق مليارات الدولارات من الإيرادات، وهذه القيمة يصنعها الرياضيون. لقد حان الوقت للمطالبة بالمساءلة».



وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد كسر التقاليد عندما اعتمد جوائز مالية خلال أولمبياد باريس 2024، حيث حصل كل فائز بالميدالية الذهبية في مسابقات ألعاب القوى الـ48 على 50 ألف دولار أمريكي، فيما تقاسم أعضاء فرق التتابع قيمة الجائزة.