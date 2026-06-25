جولة مينا للغولف تعلن فئات المشاركة في الموسم الجديد



أعلنت جولة مينا للغولف، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتُعد الوحيدة في المنطقة المعترف بها من نظام التصنيف الدولي للعبة، عن قائمة فئات الإعفاء للمشاركة في الموسم الجديد (2026 ـــ 2027)، مع فتحها آفاقاً أوسع أمام اللاعبين للمنافسة أكثر من أي وقت مضى.



وسيحصل أفضل 40 لاعباً من الترتيب النهائي لجولة مينا للغولف للموسم الماضي الذي أقيم في عام 2026، على إعفاء للمشاركة في جميع بطولات الموسم المقبل.



أما بالنسبة لبقية اللاعبين، فمسار المشاركة واضح تماماً، حيث يتوجب على أي لاعب يرغب في ضمان مكانٍ له في جميع بطولات الموسم المقبل أن يلتحق بإحدى التصفيات التأهيلية التابعة للجولة، حيث تم الإعلان بالفعل عن إقامة أول تصفيات تأهيلية أمريكية في ملعب سلامر آند سكواير بقرية الجولف العالمية في فلوريدا، على أن تُقام تصفيات تأهيل أوروبية في أكتوبر.



وسيحصل اللاعبون العشرة الأوائل في كل تصفيات تأهيلية على فئة تضمن الدخول في كل بطولة خلال موسم (2026 ـــ 2027)، على أن يحصل اللاعبون من المركز 11 إلى المركز 20، على المزيد من حقوق اللعب على مدار الموسم.



أثبتت الجولة قيمتها في كل مرحلة من مراحل المسيرة الاحترافية للاعبين في الموسم الماضي. فقد خطا قائد منتخبنا الوطني أحمد سكيك خطواته الأولى في عالم الاحتراف من خلال جولة مينا للجولف، وهو الذي خاض أول بطولة له كلاعب افتتاح الموسم في البرتغال في نوفمبر الماضي، بينما استغل كريس وود هذه الجولة لاكتساب الخبرة التنافسية التي كان يحتاجها في طريقه للعودة إلى قمة اللعبة، ليحقق في النهاية الفوز بلقب بطل الموسم، ويصعد مباشرة للمشاركة في جولة هوتيل بلانر.



وقال كيث ووترز، رئيس مجلس الإدارة والمفوض لجولة مينا للجولف: «لقد تلقينا بالفعل استجابة قوية من اللاعبين والمديرين بعد إطلاق تصفياتنا المؤهلة في الولايات المتحدة، كما أن تأكيد فئات الإعفاء الكامل يمنح الجميع الآن الوضوح الذي يحتاجونه للتخطيط لموسمهم. والنظام بسيط، حيث تم إعفاء أفضل 40 لاعباً من الموسم الماضي، وأي لاعب آخر يريد حجز مكانه في جميع أحداث الموسم المقبل يجب أن يدخل إحدى تصفياتنا التأهيلية. مع تأكيد وجود تصفيات تأهيلية بالفعل في الولايات المتحدة وأخرى في أوروبا في أكتوبر، يتمتع اللاعبون بفرص واضحة لكسب بطاقتهم، ونشجع كل شخص يدرس القيام بذلك للمشاركة في واحدة منها».



واعتمدت الجولة بالمجمل 13 فئة إعفاء للمشاركة في بطولات الموسم المقبل (2026 ـــ 2027).



وفيما يلي القائمة الكاملة لفئات الإعفاء لموسم (2026 ـــ 2027):



الفئة 1: جميع الفائزين ببطولات جولة مينا في عامي 2025 و2026.



الفئة 2: أفضل 40 لاعباً في الترتيب النهائي لجولة مينا للغولف لعام 2026.



الفئة 3: أفضل 10 لاعبين في كلٍ من التصفيات المؤهلة لجولة مينا للغولف في الولايات المتحدة وأوروبا لعام 2026. وفي حال التعادل على المركز العاشر، ستُجرى مباراة فاصلة لتحديد أفضل 10 لاعبين.



الفئة 4: دعوات المشاركة في بطولات جولة مينا للغولف (بحد أقصى 15 لاعباً لكل بطولة). إذا فاز لاعب مدعو في إحدى بطولات جولة مينا، يصبح مؤهلاً للانضمام إلى الجولة بعد فوزه، وسيتم نقله إلى الفئة 1، وسيُحتسب فوزه ضمن تصنيف جولة مينا للغولف لموسم (2026 ـــ 2027).



الفئة 5: دعوات من الدولة المضيفة لأفضل اللاعبين الهواة. بحد أقصى 8 لاعبين هواة من الدولة المضيفة، وفقاً لما يحدده الاتحاد الوطني لتلك الدولة بالتشاور مع جولة مينا للغولف، وفي حال فوز اللاعب المدعو ببطولة من بطولات جولة مينا للغولف، يصبح مؤهلاً للانضمام إلى الجولة بعد فوزه، ويُصنّف ضمن الفئة 1، ويُحتسب فوزه ضمن تصنيفات جولة مينا للجولف لموسم (2026 ـــ 2027).



الفئة 6: دعوات من الدولة المضيفة للمحترفين، بحد أقصى 5 محترفين من الدولة المضيفة، وفقاً لما يحدده الاتحاد الوطني أو رابطة لاعبي الغولف المحترفين PGA لتلك الدولة بالتشاور مع جولة مينا للغولف، وفي حال فوز اللاعب المدعو ببطولة من بطولات جولة مينا، يصبح مؤهلاً للانضمام إلى الجولة بعد فوزه، ويُصنّف ضمن الفئة 1، ويُحتسب فوزه ضمن تصنيفات جولة مينا لموسم (2026 ـــ 2027).



دعوات من الدولة المضيفة الفئة 7: أي عضو في جولة هوتيل بلانر ضمن الفئات من 1 إلى 15 لعام 2025.



الفئة 8: أي عضو في الجولة الآسيوية ضمن الفئات من 1 إلى 10 لعام 2025.



الفئة 9: أفضل 30 لاعباً من كل جولة من جولات التصنيف العالمي الرسمي للغولف (OWGR) التالية: جولة كلتش للمحترفين (المستوى 1)، جولة الألب للغولف، دوري نورديك للغولف، جولة برو غولف، جولة تارتان، جولة التطوير الآسيوية، جولة أول تايلاند للغولف، جولة جيرا دي غولف المكسيكية للمحترفين، وجولة جي برو. ويتم تحديد أفضل 30 لاعباً من كل جولة من هذه الجولات وفقاً لترتيب الجدارة الخاص بها.



الفئة 10: اللاعبون الذين احتلوا المراكز من 41 إلى 70 في التصنيف النهائي لجولة مينا للغولف لموسم 2025 / 2026.



الفئة 11: اللاعبون الذين شاركوا في التصفيات المؤهلة لجولة مينا للغولف في الولايات المتحدة وفرنسا لعام 2026، وحققوا المراكز من 11 إلى 20، بالإضافة إلى اللاعبين الذين تعادلوا في المركز 20.



الفئة 12: اللاعبون الذين حققوا المركز 71 وما دونه في التصنيف النهائي لجولة مينا للغولف لموسم 2025 / 2026.



الفئة 13: اللاعبون الذين شاركوا في إحدى التصفيات المؤهلة لجولة مينا للغولف في عامي 2025 و2026.