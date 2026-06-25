«دبي لأصحاب الهمم» يدشن نشاطه الصيفي بمشاركة 220 منتسباً



دشن نادي دبي لأصحاب الهمم النسخة العاشرة لنشاطه الصيفي 2026 تحت شعار «صيفنا يترك أثراً» بمشاركة 220 منتسباً، ويشتمل على 120 فعالية أبرزها برامج مختصة وأنشطة رياضية و42 رحلة ترفيهية وورش فنية وأشغال يدوية وبرامج تدريبية تفاعلية من أجل شغل أوقات «أصحاب الهمم» في العطلة الصيفية والمساهمة المجتمعية في استثمار هذه الأوقات.



وقد استقبل روبوت الذكاء الاصطناعي «جي وان» ضيوف حفل الافتتاح الذي اشتمل على العديد من الفقرات التي أسعدت المشاركين في الدورة العاشرة.



وأكد ماجد العصيمي المدير التنفيذي أن «دبي لأصحاب الهمم» يترجم توجيهات القيادة الرشيدة في توفير البيئة المؤهلة والصديقة لأصحاب الهمم من أجل تحقيق الاندماج الكامل في المجتمع.



وأشار إلى أن النادي يركز على تعزيز التفاعل المجتمعي وخدمة أصحاب الهمم من أجل أن يحققوا طموحاتهم بطاقاتهم الإيجابية ورسم صورة طيبة عنه وترسيخ مكانته المتميزة وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.



ووجه العصيمي الشكر إلى رعاة الدورة العاشرة الذين ظلوا يعززون قيم العمل المشترك من أجل بناء شراكات استراتيجية ضمن المسؤولية المجتمعية في جميع المبادرات والفعاليات وإلى فرق العمل المختلفة بالنادي بقيادة فوزية البلوشي المدير التنفيذي المساعد، متطلعاً أن تحقق النسخة العاشرة جميع أهدافها المنشودة بتقديم تجارب ملهمة وأنشطة تفاعلية لاكتشاف مهارات جديدة لأصحاب الهمم في أجواء تجمع بين المتعة والتعلم.