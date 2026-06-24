النسخة الدولية 72 من «محاربي الإمارات» تنطلق 23 يوليو

أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة عن إقامة النسخة الدولية الـ72 يوم 23 يوليو المقبل في صالة «سبيس 42 أرينا» بالعاصمة أبوظبي، ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للتحدي»، الذي يتضمن أيضاً فعاليات بطولة «يو إف سي»، في تأكيد جديد لمكانة أبوظبي وجهةً عالمية رائدة لرياضات الفنون القتالية المختلطة.وتنظم شركة بالمز الرياضية الحدث بمشاركة نخبة من أبرز المقاتلين على الساحة العالمية، في أمسية مرتقبة تتضمن عدداً من النزالات القوية، يتصدرها نزالان على الألقاب.



وفي الحدث الرئيسي، يدافع البطل آصاف تشوبوروف من قيرغيزستان عن لقب وزن الديك أمام المقاتل الأسترالي ريس ماكلارين، صاحب السجل الاحترافي البالغ 19 انتصاراً مقابل 9 هزائم.

كما يشهد الحدث الرئيسي المشترك مواجهة قوية تجمع العراقي علي طالب، بطل وزن الديك السابق وبطل بطولة «بي إف إل مينا» لعام 2024، والذي يمتلك سجلاً احترافياً يبلغ 12 انتصاراً مقابل هزيمتين، مع المقاتل الجنوب أفريقي بيتر دانيسو، أحد المشاركين السابقين في برنامج «الطريق إلى يو إف سي»، والذي يملك سجلاً يبلغ 9 انتصارات مقابل 4 هزائم.



وتتضمن بطاقة النزالات أيضاً مشاركة بطل وزن الوسط السابق في منظمة «إل إف إيه»، الروسي شاميدخان ماغوميدوف، صاحب السجل الاحترافي البالغ 11 انتصاراً مقابل هزيمة واحدة، إلى جانب مجموعة من المقاتلين البارزين من مختلف دول العالم.



وأكد فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات»، أن وصول البطولة إلى نسختها الـ72 يعكس التطور المتواصل الذي حققته خلال السنوات الماضية، ومكانتها بين أبرز منصات الفنون القتالية المختلطة في المنطقة والعالم.



وأوضح أن إقامة الحدث ضمن «أسبوع أبوظبي للتحدي» تمنح المقاتلين فرصة الظهور في واحدة من أهم الفترات الرياضية على أجندة الرياضات القتالية العالمية.