فريق أمريكا الشمالية يتوج بلقب بطولة «الإمارات للجاليات لكرة السلة»



بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، اختُتمت منافسات «بطولة الإمارات للجاليات لكرة السلة»، التي نظمتها «لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية» تحت رعاية وزارة الرياضة، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات لكرة السلة، ونادي «تشامبس» الرياضي بتتويج فريق أمريكا الشمالية بلقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق السنغال.



حضر اليوم الختامي للبطولة عدد من القيادات الرياضية بالوزارة والجهات الشريكة، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء احتفالية مميزة تعكس التنوع الثقافي الفريد لدى دولة الإمارات.

وكانت البطولة قد انطلقت منذ أكثر من شهر، بمشاركة 12 فريقاً من مختلف الجاليات المقيمة بالدولة، شملت إلى جانب فريق الإمارات، جاليات كل من: مصر، الفلبين، سوريا، لبنان، فلسطين، تركيا، إسبانيا، السنغال، الصين، أوزبكستان، وأمريكا الشمالية، بما يجسد قيم التعايش والانفتاح التي تتميز بها دولة الإمارات التي تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية.



وأعرب الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، عن فخره بالمخرجات الفنية والتنظيمية للبطولة، مشيراً إلى أن اللجنة حرصت على تقديم تجربة متكاملة تتعدى مجرد التنافس الرياضي.



وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «تؤكد المحصلة الختامية للبطولة نجاح خططنا في إيجاد منصة رياضية جاذبة وحاضنة للمواهب من مختلف الجاليات، مع توفير بيئة تفاعلية مميزة جمعت العائلات والشباب على مدى أكثر من شهر، لقد أثمر التعاون البنّاء مع شركائنا في تنظيم حدث استثنائي بكل المقاييس، لا سيما تجربة مباريات «All Stars» الاستعراضية التي أضفت طابعاً احتفالياً عالمياً، ما ينسجم مع التزامنا بإطلاق وتبني المبادرات النوعية التي تسهم في الارتقاء بالرياضة المجتمعية ودعم الرياضة الوطنية وتعزيز جودة حياة المجتمع».



من جانبه، أشاد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بالمستوى التنظيمي الرفيع والتفاعل المجتمعي الواسع الذي رافق البطولة منذ محطتها الأولى حتى المشهد الختامي، مشيراً إلى أن الحدث حقق كامل أهدافه الرياضية والإنسانية، وشكل إضافة نوعية ومميزة لأجندة الفعاليات الرياضية في إمارة دبي.



وقال: «نسعد في مجلس دبي الرياضي بهذا النجاح الكبير الذي تحقق بالتعاون مع وزارة الرياضة والشركاء الاستراتيجيين، حيث قدمت البطولة تجربة رياضية تفاعلية فريدة ومبتكرة رسخت مكانة دبي وجهة رياضية عالمية جاذبة، بما يتماشى مع الخطة الرياضية لدبي 2033، التي تسعى إلى جعل الرياضة أسلوب حياة مستداماً، ويدعم مستهدفات عام الأسرة 2026 في تعزيز الحياة المجتمعية».



وشهد اليوم الختامي للبطولة، إقامة مباريات «All Stars» الاستعراضية، التي جمعت نخبة من أفضل لاعبي البطولة في أربعة فرق تمثل القارات الأربع المشاركة، في تجربة مبتكرة نالت تفاعلاً جماهيرياً مميزاً، وتلت هذه المنافسات مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي سوريا ولبنان، وتخللت تلك المنافسات القوية بين الفرق المشاركة مجموعة من الأنشطة والمسابقات التفاعلية المخصصة للجمهور، قبل أن تختتم البطولة بالمباراة النهائية التي جمعت فريقي السنغال وأمريكا الشمالية على كأس البطولة.



وكرم ممثلو وزارة الرياضة ومجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة الفريق البطل بمنحه الميداليات الذهبية وكأس البطولة، إلى جانب تكريم الفرق أصحاب المركزين الثاني والثالث واللاعبين المتميزين. كما شهد الحفل الختامي توزيع مجموعة من الجوائز على الفرق والحضور، حيث بلغت القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 130 ألف درهم إماراتي، منها 50 ألفاً مخصصة للجمهور، ما أسهم في تعزيز الحضور الجماهيري وتشجيع العائلات والجاليات على المشاركة في الفعاليات الرياضية المجتمعية، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة 2026.