ماهر جلفار: عالم دبي للرياضة يطلق نسخة أكثر تنوعاً بفعاليات جديدة وشراكات مجتمعية



أكد ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، أن النسخة الجديدة من «عالم دبي للرياضة 2026» تقدم برنامجاً أكثر تنوعاً وتشويقاً، من خلال مجموعة موسعة من الأنشطة الرياضية والفعاليات المجتمعية الموجهة للأفراد والعائلات خلال موسم الصيف.



وأوضح جلفار أن الدورة الحالية تشهد إطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، تشمل تخصيص يومين أسبوعياً لتنظيم أنشطة وتدريبات مشتركة مع الشرطة، إلى جانب إدراج «تحدي البوصلة» للمرة الأولى ضمن فعاليات الحدث.



وأضاف أن النسخة الجديدة تتضمن أيضاً أكاديمية لتعليم ركوب الدراجات الهوائية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عاماً، فضلاً عن تطوير عدد من المرافق والأنشطة القائمة، في إطار الجهود المستمرة لإضافة عناصر جديدة وتعزيز تجربة الزوار.



وقال جلفار: «نعمل منذ سنوات على تطوير عالم دبي للرياضة وإدخال أفكار ومبادرات جديدة في كل دورة، بما يسهم في تقديم تجربة رياضية متكاملة تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع وتشجع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط».



ويفتح «عالم دبي للرياضة» أبوابه يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل، خلال الفترة الممتدة من 19 يونيو إلى 25 أغسطس، مقدماً 68 يوماً من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني ونمط الحياة الصحي بين سكان دبي وزوارها في بيئة داخلية مكيفة.