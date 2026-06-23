عيسى شريف: المبادرات المجتمعية ركيزة لتحقيق أهداف دبي الرياضية 2033



قال عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، إن «عالم دبي للرياضة» ينسجم مع مستهدفات دبي الرامية إلى رفع عدد ممارسي النشاط البدني إلى أكثر من 2.6 مليون شخص بحلول عام 2033، مؤكداً أن المبادرات والبرامج الرياضية المجتمعية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.



وأوضح شريف أن عالم دبي للرياضة يوفر للجمهور فرصة ممارسة مجموعة واسعة من الرياضات في مرافق داخلية، تمتد على مساحة تتجاوز 280 ألف قدم مربعة داخل مركز دبي التجاري العالمي، وتضم ألعاباً متنوعة، تشمل كرة القدم والبادل والتنس، بما يتيح للأفراد والعائلات اختيار الأنشطة التي تناسبهم.



وأضاف أن مجلس دبي الرياضي يواصل دعم «عالم دبي للرياضة» وتطوير المبادرات المرتبطة به، بهدف تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في النشاط الرياضي اليومي، مشيراً إلى أن الحدث يوفر برامج متنوعة للأسر والأطفال من خلال أكثر من 17 أكاديمية رياضية، ما يجعله وجهة متكاملة للراغبين في ممارسة الرياضة بمختلف مستوياتهم.



يفتح «عالم دبي للرياضة» أبوابه يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل، خلال الفترة الممتدة من 19 يونيو إلى 25 أغسطس، مقدماً 68 يوماً من الفعاليات والأنشطة، التي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني، ونمط الحياة الصحي بين سكان دبي وزوارها في بيئة داخلية مكيفة.