«كوماندو جروب» تفرض سيطرتها في افتتاح «أبوظبي غراند سلام» للجوجيتسو من إسطنبول



اختتمت بنجاح كبير الجولة الافتتاحية من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو لموسم 2026-2027، والتي أقيمت برعاية مجموعة إيدج في مجمع إسطنبول الرياضي، وسط حضور دولي واسع أكد المكانة المتصاعدة للبطولة كإحدى أبرز محطات الجوجيتسو العالمية.



وشهدت المنافسات مشاركة أكثر من 67 دولة و157 أكاديمية من مختلف القارات، في انطلاقة قوية للموسم الجديد الذي يشهد مبكراً صراعاً محتدماً على نقاط التصنيف العالمي، وسط مستويات فنية مرتفعة ومواجهات قوية جمعت نخبة لاعبي ولاعبات الجوجيتسو في مختلف فئات الأحزمة.



وواصلت أكاديمية «كوماندو جروب» الإماراتية فرض سيطرتها على المشهد، بعد أن تصدرت الترتيب العام للأكاديميات، لتؤكد مجدداً مكانتها كأحد أبرز الأسماء العالمية في اللعبة، بفضل ما قدمته من أداء فني وبدني لافت يعكس جاهزيتها الدائمة للمنافسة على أعلى المستويات.



وقال طارق البحري، المدير العام لـ رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «نحن أمام انطلاقة استثنائية لموسم جديد من أبوظبي جراند سلام، شهدنا خلالها مستويات فنية عالية ومشاركة دولية غير مسبوقة تؤكد التطور الكبير الذي وصلت إليه رياضة الجوجيتسو عالمياً، ما لمسناه في إسطنبول يعكس نجاح رؤية البطولة في بناء منظومة احترافية متكاملة تجمع نخبة اللاعبين من مختلف القارات، وترفع من جودة التنافس عاماً بعد عام».



وأضاف: «هذه الجولة تمثل بداية فعلية لموسم طويل من التحدي والإثارة، ومع استمرار الجولات ستتضاعف قوة المنافسة على النقاط والتصنيف العالمي، ما يضع اللاعبين والأكاديميات أمام اختبارات حقيقية طوال الموسم».



واختتم البحري مؤكداً أن البطولة باتت اليوم واحدة من أهم وأقوى منصات الجوجيتسو عالمياً، مشيراً إلى أن الجولة المقبلة من سلسلة «أبوظبي غراند سلام» ستقام في البرازيل، في محطة جديدة ينتظر أن تحمل مستوى أعلى من التنافس والإثارة ضمن موسم يتوقع أن يكون الأكثر قوة منذ انطلاق البطولة.