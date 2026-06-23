نجاح أول معسكر لمواهب الريشة الطائرة ضمن المسار الأولمبي 2036-2040

نظم اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بدعم من لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، المعسكر الأول للفئات العمرية تحت 9 و11 سنة ضمن برنامج المسار الأولمبي 2036-2040، بمشاركة 64 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، وذلك في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

ويأتي المعسكر في إطار استراتيجية الاتحاد لاكتشاف المواهب الوطنية مبكراً، وتأسيس قاعدة من اللاعبين القادرين على تمثيل الإمارات مستقبلاً في البطولات القارية والعالمية والأولمبية.

وأشرف على البرنامج الفني للمعسكر المدرب نيثان رايس، إلى جانب مدرب المنتخب الوطني محمود طيفور، وتضمن تدريبات فنية وبدنية ومهارية مخصصة للفئات العمرية الصغيرة، مع التركيز على تطوير المهارات الأساسية والقدرات الحركية والذهنية وفق أحدث أساليب التدريب.

وشهد المعسكر تفاعلاً كبيراً من المشاركين وأولياء الأمور، كما منح الأجهزة الفنية فرصة لتقييم المواهب الواعدة تمهيداً لضمها إلى برامج التطوير المستقبلية ضمن مشروع المسار الأولمبي.

وأكد سالم خميس المزروعي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة رئيس اللجنة الفنية، أن المعسكر يمثل خطوة مهمة لبناء قاعدة قوية من المواهب الوطنية، مشيراً إلى أن الاستثمار في المراحل السنية المبكرة هو الأساس لصناعة أبطال المستقبل.

وقال المزروعي: «نعمل وفق رؤية طويلة المدى لإعداد أجيال قادرة على تمثيل دولة الإمارات في أكبر المحافل الرياضية، ونؤمن بأن اكتشاف المواهب في الأعمار الصغيرة وتطويرها بأسلوب علمي ومنهجي هو الطريق الأمثل لتحقيق هذا الهدف».

وأضاف: «شهد المعسكر مستويات فنية واعدة وحماساً كبيراً من اللاعبين واللاعبات، ما يؤكد نجاح الجهود المبذولة لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، وسنواصل تنفيذ البرامج التطويرية والمعسكرات المتخصصة ضمن مشروع المسار الأولمبي 2036-2040 لإعداد جيل جديد من أبطال الريشة الطائرة الإماراتية».

ويواصل اتحاد الإمارات للريشة الطائرة تنفيذ سلسلة من البرامج والمعسكرات التطويرية ضمن المشروع، بهدف اكتشاف وصقل المواهب الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز حضور الإمارات في المنافسات الدولية خلال السنوات المقبلة.